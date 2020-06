Podiumsdiskussion: straightlabs auf der XR EXPO 2020

Straightlabs wird aktiv an der diesjährigen XR EXPO VIRTUAL 2020 beteiligt sein. Creative und Technical Director PhD(c) Fabrizio Palmas wird, in seiner Funktion als Cluster Lead Education bei XR Bavaria, eine Diskussions- und Fragerunde mit Prof. Dr. Dr. Andrea Rögner, der Prorektorin des Kompetenzzentrums New Learning an der Kalaidos Fachhochschule Schweiz, und Prof. Dr. Peter Niermann, dem Managing Director bei straightlabs und Professor mehrerer Universitäten, moderieren. Es sollen aktuelle Entwicklungen und Chancen im Bereich XR-Technology and Education erläutert und debattiert werden.

Dank der fachwissenschaftlichen Kompetenzbereiche der Teilnehmer können, im Rahmen einer Podiumsdiskussion zum Thema ?Training ist nicht gleich Training: Lifelong Learning mit xR? (am 25.06. um 11.30-12.30 Uhr), aktuelle Fragen aus den Bereichen Corporate-Training, Bildungsangebot und Management in Verbindung mit den neuen Möglichkeiten von xR-Technologien erkundet werden. Auch auf individuelle Fragestellungen wird in diesem Kontext eingegangen. Fragen werden unter: https://forms.gle/Tj9cuMaChFKyXgX89 registriert und während der Diskussion auf https://xr-expo.com beantwortet.

Aufgrund der aktuellen Situation wird das gesamte Event am 25.06. und 26.06. diesen Jahres virtuell stattfinden. Auch in diesem ungewohnten Setting ist eine Vielzahl bekannter Unternehmen und Projekte aus dem Bereich extended Reality aktiv an der XR EXPO 2020 beteiligt.

Eines der gemeinsamen Ziele von straightlabs und der Kalaidos FH ist ein konstruktiver Beitrag zu einer zukunftsgerichteten gemeinsamen neuen Lernkultur. In diesem Kontext wird eine aktive und produktive Diskussion über die zukünftige Rolle von xR-Technologien unverzichtbar.

Für das Event können Sie sich hier anmelden: https://virtualxrexpo2020.converve.io/for_attendees.html?lang=de

Die straightlabs GmbH & Co. KG entwickelt interaktive, innovative und skalierbare Lösungen im Bereich Corporate Learning. Von der strategischen Beratung über gamifizierte Lernmethoden bis hin zum After Sales Support, bieten wir Ihnen ein innovatives Educational Technology Lab. Meistern Sie die digitale Transformation im Corporate Learning, vertrauen Sie auf den Benchmark, vertrauen Sie straightlabs.