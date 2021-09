Porsche, MetLife, CVS Health und David Horsager sind Headliner des Global Online-SAFe® Summit vom 27. September bis zum 1. Oktober

Die Agenda 2021 konzentriert sich auf unternehmensweite Business Agility und die Beschleunigung der digitalen Transformation in einer Ära radikaler Umwälzungen

Scaled Agile, Inc., der Entwickler von SAFe®, dem weltweit führenden Framework für Business Agility, hat heute die vollständige Liste der Keynotes und Redner für den Online 2021 Global SAFe Summit (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3284458-1&h=1640299274&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3284458-1%26h%3D1893903183%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fglobal.safesummit.com%252F%26a%3D%25C2%25A0Online%2B2021%2BGlobal%2BSAFe%2BSummit&a=%C2%A0Online+2021+Global+SAFe+Summit) bekannt gegeben. Die zweitägige Veranstaltung ist das weltweit größte Zusammentreffen von SAFe-Experten und Vordenkern der Branche, die auf die Beschleunigung der digitalen Transformation und den Wettbewerb in einem sich schnell verändernden Markt spezialisiert sind.

Mehr als 1.500 Teilnehmer aus weltweit führenden Unternehmen haben sich für die Veranstaltung angemeldet, die vom 27. September bis 1. Oktober in drei Zeitzonen stattfindet: USA, Europa und Asien. Mehr als 50 Redner werden Keynotes und technische Vorträge halten und Erfahrungen von Kunden Porsche, CVS Health, Deutsche Telekom, Kaiser Permanente, TV Globo, ZKH, Northrop Grumman und der U.S. Air Force weitergeben.

Zu den Highlights gehören:

– The Trust Edge(TM): (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3284458-1&h=4149389485&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3284458-1%26h%3D4092967354%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fglobal.safesummit.com%252Fsession%252Fkeynote-motivational-details-coming-soon%252F%26a%3DThe%2BTrust%2BEdge%25E2%2584%25A2%253A%2BHow%2BTop%2BLeaders%2Band%2BOrganizations%2BDrive%2BBusiness%2BResults%2Bthrough%2BTrust&a=The+Trust+Edge%E2%84%A2%3A)How Top Leaders and Organizations Drive Business Results through Trust (Wie Top-Führungskräfte und -Organisationen Geschäftsergebnisse durch Vertrauen vorantreiben) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3284458-1&h=3835318791&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3284458-1%26h%3D4092967354%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fglobal.safesummit.com%252Fsession%252Fkeynote-motivational-details-coming-soon%252F%26a%3DThe%2BTrust%2BEdge%25E2%2584%25A2%253A%2BHow%2BTop%2BLeaders%2Band%2BOrganizations%2BDrive%2BBusiness%2BResults%2Bthrough%2BTrust&a=How+Top+Leaders+and+Organizations+Drive+Business+Results+through+Trust+(Wie+Top-F%C3%BChrungskr%C3%A4fte+und+-Organisationen+Gesch%C3%A4ftsergebnisse+durch+Vertrauen+vorantreiben)) Bestseller-Autor David Horsager berichtet über seine Arbeit zum Thema Vertrauen, warum es für agile Teams und Unternehmen so wichtig ist und wie alle SAFe-Unternehmen es als leistungsstarke Erweiterung einsetzen können.

– Designing the Digital Future at Porsche (Die digitale Zukunft bei Porsche gestalten) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3284458-1&h=575774491&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3284458-1%26h%3D1401989785%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fglobal.safesummit.com%252Fsession%252Fkeynote-details-coming-soon-3%252F%26a%3DDesigning%2Bthe%2BDigital%2BFuture%2Bat%2BPorsche&a=Designing+the+Digital+Future+at+Porsche+(Die+digitale+Zukunft+bei+Porsche+gestalten)) – Die Führungskräfte von Porsche, Mattias Ulbrich und Dr. Oliver Seifert, berichten, wie die separaten Welten der Fahrzeugentwicklung und der IT sich zusammengefunden haben, um den Sportwagen der Zukunft neu zu konzipieren.

– CVS Health #OneStepCloser (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3284458-1&h=1478644965&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3284458-1%26h%3D2193219232%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fglobal.safesummit.com%252Fsession%252Fcvs-health-onestepcloser%252F%26a%3DCVS%2BHealth%2B%2523OneStepCloser%2B&a=CVS+Health+%23OneStepCloser%C2%A0)- Wie CVS Health die ultimative Disruption von COVID mit einer umfassenden Reaktion anging, die sich ständig weiterentwickelt.

– Supersizing SAFe – The MetLife Agile Journey (Die agile Entwicklung von MetLife) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3284458-1&h=1656891440&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3284458-1%26h%3D979137911%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fglobal.safesummit.com%252Fsession%252Fsupersizing-the-safe-implementation-roadmap%252F%26a%3DSupersizing%2BSAFe%2B-%2BThe%2BMetLife%2BAgile%2BJourney&a=Supersizing+SAFe+-+The+MetLife+Agile+Journey+(Die+agile+Entwicklung+von+MetLife)) – SAFe Mitarbeiterin Cheryl Crupi liefert einen kompakten Ansatz zur Anwendung von SAFe in großen Teilen einer Organisation.

– Navigate the Future with the Business Agility Value Stream (Mit dem Business Agilitäts-Value Stream die Zukunft angehen) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3284458-1&h=1263058359&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3284458-1%26h%3D3743853556%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fglobal.safesummit.com%252Fsession%252Fkeynote-details-coming-soon-2%252F%26a%3DNavigate%2Bthe%2BFuture%2Bwith%2Bthe%2BBusiness%2BAgility%2BValue%2BStream&a=Navigate+the+Future+with+the+Business+Agility+Value+Stream+(Mit+dem+Business+Agilit%C3%A4ts-Value+Stream+die+Zukunft+angehen)) – Der Entwickler von SAFe Dean Leffingwell stellt einen einzigartigen SAFe-Ansatz vor, der Unternehmen dabei hilft, ihre Transformation zu beschleunigen.

Anmeldung unter global.safesummit.com.

Informationen zu Scaled Agile, Inc.:

Scaled Agile, Inc. ist der Anbieter von SAFe®, dem weltweit führenden Framework für Business Agility. Durch Schulungen und Zertifizierungen, ein globales Partnernetzwerk und eine wachsende Gemeinschaft von mehr als 800.000 geschulten Fachleuten hilft Scaled Agile Unternehmen, Agilität in ihre Kultur einzubauen, so dass sie schnell Kundennutzen identifizieren und liefern, aufkommende Chancen nutzen und Geschäftsergebnisse verbessern können. Erfahren Sie mehr unter scaledagile.com.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/1611820/summitpromo.mp4 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3284458-1&h=4107307580&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3284458-1%26h%3D2505864515%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1611820%252Fsummitpromo.mp4%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1611820%252Fsummitpromo.mp4&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1611820%2Fsummitpromo.mp4)

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1611723/2021_Global_Summit_Social_Reg_Open_Dates.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3284458-1&h=1422731736&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3284458-1%26h%3D470887499%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1611723%252F2021_Global_Summit_Social_Reg_Open_Dates.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1611723%252F2021_Global_Summit_Social_Reg_Open_Dates.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1611723%2F2021_Global_Summit_Social_Reg_Open_Dates.jpg)

Pressekontakt:

Regina Cleveland

regina.cleveland@scaledagile.com

Original-Content von: Scaled Agile, Inc., übermittelt durch news aktuell