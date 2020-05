Secure File Sharing? geräteunabhängiger, schneller und sicherer Austausch von Daten

In diesem Webinar zeigt Ihnen Michael Jacob, Brainloop AG, in einer Live Demo, wie Sie geschäftskritische Daten sicher austauschen können. Das Webinar findet am Donnerstag, 18. Juni 2020, von 11 bis 12 Uhr statt.

Die Anforderungen an eine effiziente und digitale Unternehmensführung machen es unumgänglich, Möglichkeiten zum sicheren Austausch hochsensibler Daten zur Verfügung zu stellen. Insbesondere auf Managementebene werden u.a. die neuesten Finanzzahlen, M&A-Vorschläge oder auch Umstrukturierungspläne mit Kollegen und auch mit Dritten, wie z.B. Wirtschaftsprüfern oder Rechtsanwaltskanzleien, ausgetauscht.

Die Herausforderungen besteht darin, geschäftskritische Informationen schnell und vor allem sicher in einem ausgewählten Kreis von Teilnehmern austauschen und gemeinsam daran arbeiten zu können.

Secure File Sharing von Diligent ist eine Technologie, die hierfür einen sicheren Raum in der Cloud bietet und genau diese Herausforderung meistert.

Michael Jacob stellt den Teilnehmern diese Punkte in einer Live-Demo vor:

Wann macht es Sinn, Secure File Sharing einzusetzen?

Wie wird bei Secure File Sharing das deutsche Recht zum Datenschutz gewährleistet? Wer hat Zugriff auf meine Daten?

Secure File Sharing in der Anwendung: Wie Sie Ihre Kommunikation auch außerhalb der Unternehmensfirewall sicher gestalten.

Der Sprecher

Michael Jacob ist seit knapp drei Jahren bei Brainloop als Senior Pre-Sales Consultant beschäftigt. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind Produktdemos für Modern Governance Lösungen sowie die fachliche Betreuung und Unterstützung der Kunden während der gesamten Projektphase. Zuvor hat Herr Jacob mehrere Jahre im IT-Umfeld als IT-Trainer, Consultant und Projektmanager im DMS-Bereich gearbeitet.

Die Teilnahme an dem Live-Webinar ist kostenlos. Es findet am 18.06.2020, von 11 bis12 Uhr statt. Organisiert und moderiert wird es von der Redaktion it-daily.net in Kooperation mit der Brainloop AG.

Interessenten können sich hier anmelden:

https://register.gotowebinar.com/register/656913524342333967

