SER Group erhält höchste Bewertungen für „Digital Business Transformation“&“Information Governance“

Die SER Group, ein führender Anbieter von ECM- und Content Services-Plattformen schneidet herausragend im Report Critical Capabilities for Content Services Platforms 2020 ab: Sie erhielt die höchsten Bewertungen in den Use Cases ?Digital Business Transformation? und ?Information Governance?.

Parallel zum Magic Quadrant for Content Services Platforms**, in dem die SER Group als ?Visionary? eingestuft wurde, hat Gartner den Begleitbericht Critical Capabilities for Content Services Platforms 2020* veröffentlicht. Die Analysten von Gartner analysieren darin die Produkte und Services der 18 im Magic Quadrant gelisteten Anbieter: Neben fünf Use Cases werden neun Produkteigenschaften bewertet. Der Bericht hilft damit Unternehmen dabei, die für sie am besten geeignete Content Services-Plattform (CSP) zu finden. ?Der Markt für Content Services-Plattformen ist sehr ausgereift“, heißt es im Report, ?aber die Anbieter unterscheiden sich in der Art und Weise, wie sie die Intelligenz in der Plattform integrieren, in ihrem Federation-Ansatz sowie in den Content Services-Lösungen, die bei Kunden als fertige Templates schnell zum Einsatz kommen.?

Im Use Case Digital Business Transformation erreichte die SER Group die höchste Punktzahl von allen bewerteten Anbietern (3,75 von 5 Punkten). Hier wurde analysiert, wie gut die jeweilige Content Services-Plattform Lösungen bereitstellen kann und inwieweit sie Prozesse mit externen Anwendern unterstützt. Außerdem wurde untersucht, wie flexibel sich Prozesse erweitern und automatisieren lassen und wie Dritt-Anwendungen integriert werden, um Geschäftsprozesse End-to-End zu digitalisieren.

Der Use Case Information Governance, für den die SER Group ebenfalls die beste Bewertung erhielt (3,98 von 5 Punkten), deckt die Fähigkeit einer CSP ab, als sicheres Unternehmens-Repository zu fungieren, um die Erstellung, Ausführung, Verwaltung und Audit-Fähigkeiten im Records Management mit einem starken Fokus auf Datenschutz und Sicherheit zu unterstützen.

?Wir sind sehr stolz darauf, dass Gartner uns nicht nur die höchste Punktzahl für Digital Business Transformation und Information Governance gegeben hat, sondern uns auch über alle fünf Use Cases hinweg als einen der besten von 18 Anbietern bewertet“, kommentiert Morad Rhlid, Managing Director der SER Solutions International. Er fährt fort: ?Die hervorragenden Ergebnisse der SER Group spiegeln unseren innovativen Ansatz wider, Content, Process und Collaboration Services mit Cognitive Services und höchsten Sicherheitsstandards auf einer einzigen Plattform zu vereinen. Mit unserer starken Lösungstechnologie können wir mit minimalem Aufwand Business-Anwendungen für individuelle Use Cases bereitstellen und unsere Kunden beim Erreichen ihrer Ziele unterstützen. ?

Dr. Gregor Joeris, CTO der SER Group, fügt hinzu: ?Wir freuen uns, dass Gartner unsere führende Rolle in den Bereichen Information Governance, Content und Process Services sowie digitaler Business Transformation anerkannt hat. Mit unseren Low-Code-Fähigkeiten verfügen wir über ein sehr umfassendes Portfolio hinsichtlich Integration und intelligenter Automatisierung. Genau das ist für unsere Kunden äußerst wichtig, um die Anforderungen an das digitale Arbeiten in unserer heutigen Zeit zu erfüllen.?

Mehr zur Positionierung von SER in den Gartner Critical Capabilities for Content Services Platforms 2020* finden Sie im ausführlichen Bericht. ?

*Critical Capabilities for Content Services Platforms, Lane Severson | Michael Woodbridge | Marko Sillanpaa, 17 November 2020

**Magic Quadrant for Content Services Platforms, Lane Severson | Michael Woodbridge | Marko Sillanpaa, 16 November 2020

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner–s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

SER ist einer der führenden europäischen Software-Anbieter für Enterprise Content Management (ECM). Mehr als fünf Millionen Anwender arbeiten täglich mit der Doxis4 ECM-Plattform von SER. Mit ihren einheitlichen ECM, BPM, Collaboration & Cognitive Services gestalten mittelständische Unternehmen, Konzerne, Verwaltungen und Organisationen digitale Lösungen für ihr intelligentes Informations- und Prozessmanagement. SER blickt auf 35 Jahre Erfahrung zurück und ist weltweit an 22 Standorten mit über 550 Mitarbeitern vertreten.