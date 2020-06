Sie brauchen eine Reparatur für MDE-Geräte-

Gute Qualität hatte Ihren Preis, aber irgendwann geht auch hochwertige Hardware für mobile Datenerfassung kaputt: das Display springt, der Touchscreen löst nicht mehr aus, der Scanner versagt oder der Ladevorgang dauert ewig. Der Vorteil bei guter Ware ist, dass man sie reparieren kann und sich das auch lohnt; es ist oft wirtschaftlicher als ein neues MDE-Gerät.

COSYS Reparatur-Service hat einige Vorteile. Unsere Techniker sind routiniert, führen eine gründliche Fehleranalyse durch und dank unserem hauseigenen Ersatzteillager sind die Durchlaufzeiten sehr kurz. Wir reparieren genau das, was sein muss; keine unnötigen Handgriffe und nur, wenn Sie vorab einen KVA freigegeben haben. Der größte Vorteil ist, dass unsere Service-Techniker viele gängige Geräte in und auswendig kennen und bereits etlichen neues Leben schenkten.

Geräte-Typen, die bei uns ein- und ausgehen sind:

Handscanner

MDE-Gerät mit Tastatur

Full-Touch, Windows und Android

Tablets

Business Smartphone

Etikettendrucker

Wartungsverträge bei COSYS

Hardware ohne Software taugt nicht viel, daher bietet COSYS Wartungsverträge für COSYS-Software an, die ein Kontingent an Arbeitsstunden enthalten sowie Ferndiagnosen und regelmäßige Updates. Sie entscheiden, welche Leistungen in Ihrem Servicevertrag stehen.

Ganzheitliches System für digitale Barcode-Erfassung

Ein MDE-System ist komplex, die Hardware stellt erst den Anfang dar, danach kommen Software, Backend und kurzfristige Aufgaben wie die Inventur oder der Wechsel von Windows nach Android. Das gilt für die gesamte Lieferkette: Produktion, Transport, Warehouse, Retail und Mobile Sales.

Unser System hat für jedes Glied in einer Lieferkette die passende Softwarelösung. Der modulare Aufbau der COSYS Lösungen gestattet es, genau an den Punkten anzusetzen, wo es brennt – egal, ob Sie schnell Leihgeräte für die Inventur brauchen, eine zügige Reparatur oder eine passende Softwarelösung, die Ihren Warenfluss von Anfang bis zum Ende führt und nachverfolgt.

Erfahren Sie mehr, indem Sie uns anrufen, schreiben oder gleich für sich eine Demo-App unserer Lösungen runterladen; ganz einfach über den Playstore oder App Store auf Ihr Smartphone.

Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.