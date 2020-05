Startschuss für neues Microsoft Dynamics Partnernetzwerk

Zwölf der führenden Microsoft-Partner des DACH-Raums mit Schwerpunkt Microsoft Dynamics 365 FO haben gemeinsam ein neues Microsoft Dynamics Partnernetzwerk initiiert: Das German Dynamics 365 Enterprise Partner Executive Board. Mitglieder dieses Netzwerks sind die mittelständischen IT-Dienstleistungsunternehmen ANAXCO GmbH, Arineo GmbH, Avanade Deutschland GmbH, BE-terna GmbH, COSMO CONSULT GmbH, GWS Gesellschaft für Warenwirtschafts-Systeme mbH, Inway Systems GmbH, MODUS Consult GmbH, ORDAT Gesellschaft für Organisation und Datenverarbeitung mbH & Co. KG, Rödl Dynamics GmbH, Solutions Factory Consulting GmbH und Sven Mahn IT GmbH & Co. KG.

Ziel des Netzwerks ist der gemeinsame Austausch zu Microsoft Programmen und Produkten sowie zu den aktuellen Herausforderungen am Markt. Auch der Dialog mit Microsoft auf nationaler und internationaler Ebene ist ein weiterer Punkt auf der Agenda des Partnernetzwerks. ?Ein vergleichbares Netzwerk gibt es aktuell im deutschsprachigen Raum noch nicht?, zeigt sich Dr. Marko Weinrich, Mitglied der Geschäftsführung bei der Arineo GmbH, sichtlich stolz: ?Der wertschätzende, vertrauensvolle und produktive Austausch wirkt sich nicht nur auf die beteiligten Unternehmen, sondern auch auf die Branche und damit unsere Kunden positiv aus.?

Geschäftsschwerpunkte der 1995 gegründeten MODUS Consult GmbH mit Hauptsitz in Gütersloh sind der Vertrieb und die branchenspezifische Anpassung der Standardsoftware Microsoft Dynamics, Qlik und ELO. Ausgerichtet auf die Anforderungen des Mittelstands und gehobenen Mittelstands bietet MODUS Consult durchgängige Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette. Diese sind vorgefertigt in Branchenlösungen für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie, den Maschinen- und Anlagenbau, die Fertigungsindustrie, Automobilzulieferer, die Möbelindustrie, das Baugewerbe und die kunststoffverarbeitende Industrie.

MODUS Consult ist Gold Certified Partner von Microsoft. Zudem ist das Unternehmen Expertise Partner von Qlik. MODUS Consult betreut als Full-Service-Anbieter mehr als 1.000 Kunden aus Fertigung, Handel und Dienstleistung. International verfügt MODUS Consult über jahrelange Erfahrung und ein professionelles Partnernetzwerk, so dass Unternehmen weltweit von den ERP-Lösungen aus Gütersloh profitieren können.

MODUS Consult ist ein Unternehmen der Bechtle Gruppe und mit insgesamt über 300 Mitarbeitern auch in Niederlassungen an den Standorten Bonn, Nürnberg, Mönchengladbach, Neckarsulm, Stuttgart und Villingen-Schwenningen vertreten.