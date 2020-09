Telekom und DataGuard kooperieren bei Datenschutz für den Mittelstand

Datenschutz nach DSGVO ist bürokratisch und teuer? Mit intelligenten Paketen für die Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zeigen die Deutsche Telekom und DataGuard gerade das Gegenteil. Eine Web-Plattform übernimmt dabei Routine-Abfragen. Danach unterstützen Spezialisten je nach Bedarf ? auch als externe Datenschutzbeauftragte. Geschäftskunden der Telekom können den Service ab sofort im Telekom Cloud Portal buchen.

Telekom-Geschäftsführer Hagen Rickmann unterstreicht die Bedeutung dieser Kooperation: ?Sie rundet unser Portfolio bei Sicherheitslösungen ab ? hier mit Fokus Datenschutz. Die flexible Lösung aus der Cloud hilft dem Mittelstand ab Tag 1. Und ist durch den hohen Grad der Automatisierung auch noch einfach in der Handhabung.?

Starke Kombi

DataGuard kombiniert die Stärken von Mensch und Maschine. Eine Online-Plattform automatisiert Prozesse und sorgt für Übersicht und Transparenz. ?Kunden sowie unsere Datenschutz-Spezialisten nutzen die eigens entwickelte Datenschutz-Plattform. Wiederholbare Arbeitsschritte lösen wir dabei durch Automatisierung und gut eingespielte Prozesse. So haben unsere über 150 Mitarbeiter mehr Zeit für die Kunden?, sagt Thomas Regier. Er ist Mitgründer und Geschäftsführer von DataGuard. Die Plattform punktet bei Audits, prüft Verträge, bietet Schulungen für die Mitarbeiter. Sie automatisiert Prozesse rund um die Dokumentation. Und sie unterstützt bei der Umsetzung der gesetzlichen Datenschutzanforderungen. ?Das ist ein Hybrid aus Technologie und individueller Betreuung. DataGuard verbindet zuverlässigen Datenschutz und attraktive Festpreise?, so Regier.

Datenschutz: Erfolgsfaktor statt Schreckgespenst

Über 1.500 nationale und internationale Kunden aus vielen unterschiedlichen Branchen nutzen die Lösung bereits. Darunter Handwerk, Industrie, Versicherungen, Hotels oder Personaldienstleister. Die Pakete und Leistungen sind nach Aufwand gestaffelt. Die Kunden bezahlen einen transparenten Festpreis. Und behalten so den Kopf frei für ihr Geschäft. Das kleinste der vier Pakete kostet 150 Euro monatlich.

Vom Startup zum Partner

Die Deutsche Telekom hat DataGuard bereits im Startup-Programm TechBoost unterstützt. Die Zusammenarbeit der Unternehmen mündet jetzt in einer breiten Kooperation. ?Datenschutz und Digitalisierung sind eng verknüpft?, sagt Thomas Regier. ?Unsere Kunden erleben Datenschutz Made in Germany. Wir schützen ihre Daten und die von Millionen von Menschen weltweit?, sagt Regier.? Das sieht auch Rickmann so: ?Nicht der Datenschutz wird teuer, sondern dessen Vernachlässigung. Zusammen mit DataGuard tun wir etwas dagegen.?

Weitere Informationen zum Angebot: www:cloud.telekom.de/de/software/dataguard

DataGuard ist ein Datenschutz- und Compliance-Unternehmen mit Hauptsitz in München. Die Firma wurde im November 2017 gegründet und beschäftigt über 150 Mitarbeiter. DataGuards Privacy-as-a-Service-Lösung ermöglicht es über 1.500 Kunden ? von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) bis hin zu global tätigen Konzernen ? nationale und internationale Datenschutzbestimmungen einzuhalten. DataGuard analysiert über seine proprietäre Softwareplattform die Datenverarbeitung seiner Kunden, dokumentiert Kern- und Standardprozesse, schult Mitarbeiter und unterstützt bei der Abwicklung von Datenschutzverstößen, Datenschutzprüfungen und Betroffenenanfragen. DataGuard hat Kunden in einer Vielzahl von Branchen, darunter Industrie, Technologie, Dienstleistungen, Gesundheit, Finanzen und öffentlicher Sektor. Mehr Informationen unter www.dataguard.de, sowie bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/18452093/) oder Twitter (https://twitter.com/dataguard_de?lang=en).