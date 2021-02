TSC Printronix Auto ID verkündet neue Partnerschaft mit InterVision Global

TSC Printronix Auto ID, Anbieter von Lösungen für den Barcode-Etikettendruck, hat seine Partnerschaft mit InterVision Global, einem Experten für optische Inspektionslösungen bekanntgegeben. Ergebnis dieser Kooperation ist die Entwicklung von Perceptor PTXL – einer umfassenden Lösung für den Druck, die Überprüfung und Verwaltung des Etikettendrucks. Durch die direkte Einbindung des ODV-2D Inline Barcode Verifizierungssystems von TSC Printronix Auto ID in eine Cloud-basierte, zentrale MSSQL-Datenbank, erhalten Anwender ein erweitertes und umfangreiches Tool für das Management und die Überprüfung/Verifizierung des Etikettendrucks in dezentralen Drucksystemen.

Perceptor PTXL ermöglicht über eine Cloud-basierte, direkt eingebundene zentrale MSSQL-Datenbank die Vernetzung und Verwaltung einer unbegrenzten Anzahl an Druckern, die weltweit über verschiedene Unternehmen und Standorte verteilt im Einsatz sind und über einen zentralen Server gesteuert werden. Damit erhalten Anwender einen sogenannten Single Point of Truth für sämtliche Druckdaten. Dieses Komplettpaket stellt sicher, dass die in Umlauf gebrachten Etiketten zu 100 Prozent den geltenden ISO-Standards entsprechen und die Compliance-Vorgaben unterschiedlichster Branchen erfüllt werden.

Die Cloud-basierte Lösung ergänzt und erweitert die bestehenden Kontroll-möglichkeiten des T8000 Druckers mit einem integrierten ODV-2D System. Das 4-Zoll Gerät druckt mit einer Auflösung von 300dpi. Mit Perceptor PTXL wird die Kontrolle des Etikettendrucks auf die Zeit vor und nach dem Druck erweitert: Zunächst überprüft die Software die zur Verfügung gestellten Druckdaten und gibt diese frei. Anschließend wird das Etikett gedruckt und bereits während des Drucks vom ODV-2D-System verifiziert. Etiketten, die nicht mit der geforderten Qualität gedruckt werden oder die Standards für ihre Anwendung verfehlen, werden durch Überdrucken sofort markiert, so dass sie als fehlerhafte oder unlesbare Barcodes identifiziert werden. In einem letzten Schritt übernimmt die Software eine erneute Überprüfung und Bewertung des gedruckten Etiketts. Mit Hilfe der Technologie Optical Character Recognition (OCR) wird sichergestellt, dass von keinem der weltweit angeschlossenen Drucksysteme Duplikate in Umlauf kommen.

Dies geschieht durch einen detaillierten Chargenabgleich aller gedruckten Etiketten. Darüber hinaus werden auf jedem gedruckten Etikett, das vom Barcode-Verifizierungssystem erfasst wird, alle benutzerdefinierten Felder genauestens überprüft. Vor allem für stark regulierte Branchen wie z.B. das Gesundheitswesen, die Luft- und Raumfahrtechnik, Automotive, die Medizintechnik sowie die Pharma-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in denen gedruckte Barcodes Mindestanforderungen erfüllen müssen, bringt dieses Komplettsystem erhebliche Vorteile. Fehlerhaft gedruckte Barcodes oder doppelt vergebene Seriennummern, die teure Rückbuchungen oder Umetikettierungen zur Folge haben, werden so vermieden. Damit bietet die Kombination aus Percepter PTXL und dem T8000 Drucker mit ODV-2D System von TSC Printronix Auto ID ein höheres Maß an Kontrolle über alle Drucker eines Netzwerks, unabhängig vom Standort.

„Unternehmen erhalten die perfekte Kontrolle über den Druckprozess in vernetzten Systemen, da der Etikettendruck auf Herz und Nieren überprüft wird. Dazu gehören Parameter wie falsche Formatierungen, falsche Etikettengrößen und fehlerhafte Barcode-Abmessungen, aber auch Beschädigungen, schlechte Druckqualität, unzureichende ISO-Konformität sowie die Verifizierung des Codes?, so Mark Worlidge, Managing Director bei InterVision Global.

Preceptor PTXL steht in mehr als zwanzig Sprachen zur Verfügung und umfasst auch Funktionen wie eine sogenannte Template Lock-Funktion. Damit wird verhindert, dass dieselbe Etikettenvorlage an einem Standort zweimal verwenden wird und versehentlich doppelt gedruckte Etiketten in Umlauf kommen.

„Wir freuen uns sehr, dass InterVision Global unsere ODV-2D-Technologie einsetzt. Da der ODV vollständig im T8000 Drucker integriert ist, können Bewertungsberichte und Bilder von den Etiketten generiert und gespeichert werden. Bei Bedarf werden die Daten erfasst und mit den Informationen zum Druckauftrag zusammengeführt. Zudem kann ein Bild des Etiketts zusammen mit dem ODV-Bewertungsbericht archiviert werden?, erklärt Thomas Rosenhammer, Sales Manager D-A-CH, Vertriebsgebiet Süd, bei TSC Auto ID Technology EMEA GmbH.

Das bietet der Perceptor PTXL:

Lösung in Kombination mit dem Industrieducker Printronix Auto ID T8000 (4 Zoll Breite, Auflösung 300 dpi, ODV-2D-Barcode-Verifikation).

Anbindung und Verwaltung einer unbegrenzten Anzahl von weltweit installierten Druckern an einen zentralen Server mittels einer zentralisierten Cloud-basierten MSSQL-Datenbank

kein Anhalten des Etikettendrucks um fehlerhafte Etiketten zu entfernen

keine manuelle Überprüfung erforderlich

globale Lösung mit unbegrenzter Systemanbindung

Perceptor PTXL umfasst optische Zeichenerkennung (OCR), Code-Verifizierung, Überprüfung des Etiketteninhalts, Fehlererkennung und Duplikatprüfung.

Weitere Informationen: www.tscprinters.com und www.printronixautoid.com?

TSC Printronix Auto ID ist einer der führenden Hersteller von innovativen Thermodrucklösungen für das Gesundheitswesen, für Produktion, Transport und Logistik, Einzelhandel und Automotive sowie Gastgewerbe. Das Unternehmen mit seinen beiden starken Marken TSC und Printronix Auto ID sowie über 65 Jahre kombinierte Branchenerfahrung in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von leistungsfähigen Auto-ID-Lösungen machen TSC Printronix Auto ID nicht nur zu einem Top-Player im Markt, sondern zu einem zuverlässigen Partner für seine Kunden. Das diversifizierte Produkt-Spektrum reicht von kostengünstigen Einstiegsdruckern über flexible Mobildrucker und effiziente Desktopmodelle bis hin zu hochleistungsfähigen Industriedruckern und RFID-Drucklösungen. Ergänzt wird das Sortiment durch innovative, wirtschaftliche Farbetikettendrucker und eine breite Palette an Verbrauchsmaterialien, die perfekt auf die unterschiedlichen Drucksysteme ausgelegt sind.

TSC und Printronix Auto ID sind stolze Mitglieder der TSC Auto ID Technology Familie. Die Marken TSC und Printronix Auto ID werden in EMEA durch die TSC Auto ID Technology EMEA GmbH in Zorneding (München) repräsentiert. Die GmbH ist verantwortlich für den Verkauf, den Support und das Marketing der beiden Marken TSC und Printronix Auto ID in den Regionen Europa, Mittlerer Osten und Afrika. Geschäftsführer sind Amine Soubai und Ladislav Sloup. TSC Printronix Auto ID verkauft seine Produkte ausschließlich über Distributoren und Value Added Reseller (VAR).