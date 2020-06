Usermind wird im Customer Journey Orchestration Report eines unabhängigen Forschungsunternehmens als Leader bezeichnet

Userminds Experience Orchestration (XO) Plattform hat unter den 11 bewerteten Anbietern die höchste Punktzahl in der Current Offering-Kategorie erhalten

https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2829260-1&h=1381040433&u=https%3A%2F%2Fc212. net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2829260-1%26h%3D4035970782%26u%3Dhttp%2 53A%252F%252Fwww.usermind.com%252F%26a%3DUsermind&a=Usermind , Entwickler und Pionier der Experience Orchestration (XO), gibt bekannt, dass das unabhängige Forschungsunternehmen Forrester Usermind als Leader im The Forrester Wave(TM): Journey Orchestration Platforms für das 2. Quartal 2020 (https://c212.net/c/link /?t=0&l=de&o=2829260-1&h=2505670149&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3 D0%26l%3Den%26o%3D2829260-1%26h%3D1637604689%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.usermi nd.com%252Freports%252Fthe-forrester-wave-journey-orchestration-platforms-2020%2 6a%3DThe%2BForrester%2BWave%25E2%2584%25A2%253A%2BJourney%2BOrchestration%2BPlat forms%252C%2BQ2%2B2020&a=The+Forrester+Wave%E2%84%A2%3A+Journey+Orchestration+Pl atforms+f%C3%BCr+das+2.+Quartal+2020) Report benannt hat. Unter den 11 evaluierten Anbietern erhielt Userminds XO Plattform die höchste Punktzahl in der Kategorie Aktuelles Angebot (Current Offering). Usermind wurde außerdem als einziger Anbieter mit fünf von fünf Ratings in allen Unterkriterien, nämlich Journey Automatisierung und Orchestrierung, Dienstleistungen, Kundenerfahrung und Benutzerfreundlichkeit ausgezeichnet, und erzielte gleichzeitig die höchstmögliche Punktzahl im Kriterium Journey Test und Optimierung.

Im Anbieterprofil des Reports heißt es, dass “Usermind komplexe Customer und Partner Journeys orchestriert und KPIs überwacht”, und dass es “gut für Unternehmen geeignet ist, die Kunden- und Partnerbeziehungen über längere Zeiträume hinweg unter Einbindung der physischen und digitalen Bereiche, Lieferketten und Loyalitätsprogrammen orchestrieren wollen”. “Usermind ermöglicht Unternehmen damit, die Art und Weise, wie sie mit Kunden interagieren, zu verändern und Beziehungen aufzubauen, in denen die Kunden zufriedener, loyaler und profitabler sind.

Usermind unterstützt Unternehmen bei der Verbesserung des ROI, der Sichtbarkeit und der Agilität ihrer Customer Journeys. Der Report stellt fest: “[Usermind] hat Ergebnisse für Kunden in verschiedenen Anwendungsfällen gebracht, zu denen digitale Akzeptanz und Umsetzung, Verhinderung von Abwanderung, Vertragsverlängerungen, Marketing Suppression, Partnerbindung, schnelleres Onboarding und Kostensenkung zählen”, und “Usermind nutzt einen sehr agilen Ansatz, mit dem für den Anwendungsfall entwickelt und dann auf den Punkt gebracht und skaliert wird”.

“Wir fühlen uns geehrt, dass Forrester Usermind als führend im Bereich Journey Orchestration-Plattformen bezeichnet”, erklärt Michel Feaster, CEO und Mitgründer von Usermind. “In den vergangenen 18 Monaten haben wir uns voll und ganz darauf konzentriert, neue Fähigkeiten für unsere Enterprise-taugliche Plattform zu entwickeln, und wir planen, unser Innovationstempo zu beschleunigen, um weiterhin führend zu sein und den Markt zu definieren. Wir glauben, dass der Wave-Report den zweckbestimmten, offenen Plattform-Ansatz bestätigt, den wir gewählt haben, um unseren Kunden zu helfen, betriebswirtschaftlich bedeutsame Effekte und verbesserte Kundenergebnisse zu erzielen”.

Usermind, der Pionier für Experience Orchestration (XO), verändert die Art und Weise, wie Unternehmen Erkenntnisse über ihre Kunden nutzen, um aktiv Erfahrungen in Echtzeit zu gestalten. Mit Userminds XO Plattform können Unternehmen das Kundenverhalten nachvollziehen und 1:1-Erlebnisse über Kanäle, Systeme und Teams hinweg orchestrieren. Usermind gibt Unternehmen das Rüstzeug, Erfahrungen selbständig nachzuhalten, zu aktivieren und zu optimieren und befähigt sie damit, ihre Interaktion mit Kunden zu verändern und Beziehungen aufzubauen, in denen die Kunden zufriedener, loyaler und profitabler sind. Weiterführende Informationen finden Sie unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de& o=2829260-1&h=1746628920&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den %26o%3D2829260-1%26h%3D984589686%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fusermind.com%252F%26a% 3Dusermind.com&a=usermind.com

