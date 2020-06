VOGELSANG Technology UPDATE 2021: Vogelsang veranstaltet Agrar-Hausmesse im November

Essen (Oldenburg), 19. Juni 2020 ? Ihre Neuheiten in der Gülleausbring- und Pumptechnik präsentiert die Vogelsang GmbH & Co. KG im November auf ihrer hauseigenen Messe ?VOGELSANG Technology UPDATE 2021?, die im Showroom am Hauptsitz in Essen (Oldenburg) stattfinden wird. Damit nutzt der international agierende Maschinenbaukonzern die freien Kapazitäten, die durch die Verschiebung der EuroTier entstanden sind. ?Ziel der Hausmesse ist es, unsere Kunden und Interessenten noch vor dem Start in die neue Güllesaison auf den neuesten Stand der Technik zu bringen?, sagt Harald Vogelsang, Geschäftsführer von Vogelsang.

Die Veranstaltung im Überblick

Agenda: Präsentation der Vogelsang-Neuheiten in der Gülleausbring- und Pumptechnik

Zeitraum: Dienstag ? Donnerstag, 17.-19. November 2020

Ort: Vogelsang-Firmensitz, Holthöge 10-14, 49632 Essen (Oldenburg)

Details zum Messeprogramm und weitere Informationen folgen in Kürze.

Mehr unter: vogelsang.info