Weiterbildung auf Abruf – mit den neuen Onlinekursen der SCM

Berlin, 31.03.2020

Die SCM – School for Communication and Management erweitert ihr E-Learning-Angebot. Neben Live-Webinaren bietet sie ab dem 9. April auch Videokurse on Demand an.

Den Auftakt macht der Online-Intensivkurs Videos für YouTube, Instagram & Facebook – produce it yourself. In sieben Lektionen und insgesamt 33 Lehrvideos begleitet er die Teilnehmenden vom Konzept bis hin zum eigenen Video. Der Kurs ist praxisnah angelegt und deckt folgende Themenbereiche ab:

• Konzeption

• Equipment

• Filmen

• Postproduktion

• Veröffentlichung

Die Online-Lerneinheiten stehen den Teilnehmenden sechs Monate auf Abruf zur Verfügung, Kursstart und Lerntempo können individuell gestaltet werden. Darüber hinaus erhalten sie umfangreiches Begleitmaterial mit hilfreichen Tipps und Tricks. Der Lernfortschritt wird durch Tests und Übungsaufgaben stetig überprüft, die Teilnehmenden erhalten persönliches Feedback – und ein Zertifikat nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung.

Der Online-Intensivkurs richtet sich an Mitarbeiter*innen aus den Bereichen Unternehmenskommunikation, Social Media Marketing und Interne Kommunikation sowie an jede*n, die/der Interesse daran hat, Videos mit professionellem Anspruch zu produzieren und zu distribuieren. Er spricht sowohl Einsteiger*innen als auch Fortgeschrittene an, die bereits erworbene Kompetenzen professionalisieren möchten.

In den kommenden Monaten baut die SCM ihr E-Learning-Angebot sukzessive aus. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.scmonline.de/seminare/video-on-demand-videos-fuer-youtube-instagram-facebook-produce-it-yourself/

Ihre Ansprechpartnerin:

Friederike Berndt

E-Mail: friederike.berndt@scmonline.de

Telefon: 030 47989789