Wie Künstliche Intelligenz mit Chatbots HR-Prozesse automatisiert

Sie möchten Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schnelle Hilfe bei allen Fragen und Vorgängen im Personalwesen bieten? Und das am besten rund um die Uhr? Dann ist unser smart BOT das richtige Produkt für Sie. Nutzen Sie modernste Technologien der Künstlichen Intelligenz, um Ihre HR-Prozesse zu automatisieren.

Urlaubsbuchungen, Änderungen der Anschrift, Anfordern von Arbeitszeugnissen usw. Mitarbeiter erwarten heute eine schnelle Reaktion auf Ihre Anfragen ? am besten mit einem Chat. Unser smart BOT ist ein intelligenter HR-Assistent, der alle standardisierten Prozesse automatisch für Sie erledigt. So entlasten Sie Ihre Personalabteilung und begeistern Ihre Mitarbeiter.

Der Chatbot wird mit allen regelmäßig gestellten Fragen trainiert, die er sofort und unkompliziert beantwortet. Er bietet im Chat Hilfestellungen bei Rückfragen oder Korrekturen. So erhält der Mitarbeiter z. B. vor einem Urlaubsantrag seine persönliche Übersicht und kann bei Bedarf spontan korrigieren. Und falls der Mitarbeiter eine Frage mal nicht versteht, liefert der Chatbot umgehend eine detaillierte Erklärung.

Der Chatbot ist für Ihre Mitarbeiter jederzeit erreichbar ? und vor allem immer genau dort, wo sie ihn brauchen: im Intranet oder Portal, direkt in Ihrer Mitarbeiter-App oder auch über den Firmenchat. Er führt Ihre Mitarbeiter intelligent durch den gesamten Prozess. Bei komplizierten individuellen Anfragen übergibt er selbstverständlich an einen menschlichen Berater. Ihre Mitarbeiter erhalten so immer die passende Antwort.

Mit Statistiken zur Nutzung können sie den Chatbot gezielt trainieren und weiter optimieren. Im Ergebnis werden Ihre Experten von vielen täglichen Routineaufgaben entlastet. Und Ihr Serviceteam kann Ihren Mitarbeitern genau bei den Angelegenheiten helfen, bei denen eine individuelle Beratung erforderlich ist.

Insiders Technologies ist technologisch führender und marktetablierter Anbieter von Software für intelligentes Omni-Channel Management und Customer Communication. Die innovativen Softwareprodukte auf Basis Künstlicher Intelligenz sorgen für eine hohe Prozesseffizienz durch eine automatisierte Verarbeitung des gesamten Dokumenteingangs aller Kommunikationskanäle eines Unternehmens mit individueller und schneller Kundenkommunikation, wie z.B. mit mobilen Lösungen und/oder Chatbots. Über 2.500 Kunden aus nahezu allen Branchen vertrauen den innovativen Lösungen von Insiders Technologies auf ihrem Weg in die digitale Zukunft.