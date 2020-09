www.akademie.tuv.com: TÜV Rheinland Akademie startet neuen Webshop 2.0

Der neue Webshop der TÜV Rheinland Akademie im Bereich Seminare und Weiterbildungen ist Online. Unter der Adresse www.akademie.tuv.com ist das Leistungsspektrum der cloudbasierten E-Commerce-Plattform nun verbessert abrufbar. Nahezu alle Funktionalitäten sind ab sofort schneller, intuitiver und nutzerfreundlicher abrufbar. ?Unser neuer Webshop basiert auf Technologien, die dem Wachstum und der Veränderung des Trainingsgeschäftes stärker gerecht werden sollen. Steigende Nutzer-Zahlen, geändertes Buchungsverhalten, individuelle Angebotserstellung sind dabei nur einige der Parameter?, erklärt Tobias Kirchhoff, Business Officer Marketing im Geschäftsbereich Academy & Life Care. ?Als Reaktion darauf haben wir bei TÜV Rheinland entschieden, eine neue, leistungsstarke E-Commerce Anwendung auf den Weg zu bringen. Denn um unser wachsendes Geschäft zukunftsfit zu machen, bedarf es zukunftsfähiger Systeme.?

Der neue Webshop zeigt sich den Kundengruppen deutlich zugewandter und steht insbesondere für eine verbesserte intuitive Bedienbarkeit. Tobias Kirchhoff: ?Erreicht haben wir dies durch optimierte Suchmöglichkeiten, einen deutlich vereinfachten Buchungs?prozess oder die Implementierung von neuen Kundenkonten mit Merklisten.? Durch die optimierte Websitegestaltung wurde zudem die Sichtbarkeit der Inhalte verbessert ? sowohl auf stationären als auch auf mobilen Endgeräten.

Professionelles Shopsystem

Als technische Grundlage für den neuen Webshop der Akademien wurde ein führendes E-Commerce-System gewählt. ?Damit lassen sich vor allem Fortschritte hinsichtlich Performance, Systemstabilität, Erweiterbarkeit für Kundengruppen weltweit sowie Automatisierung erzielen?, beschreibt Bianca Di Stasio, Leiterin Marketing Seminare & Personalentwicklung der TÜV Rheinland-Akademie. ?Darüber hinaus bringt das neue zukunftsorientierte System von Haus aus technische Lösungen mit, um beispielsweise externe Systeme anzubinden. So setzt die professionelle, cloudbasierte E-Commerce-Plattform bereits jetzt die Weichen für eine integrative IT-Systemlandschaft.? Diese Prämisse war auch Aufsatzpunkt für viele Analysen sowie Vergleiche mit Benchmarks aus dem Weiterbildungssektor.

Das Programm der Akademie von TÜV Rheinland ist unter www.akademie.tuv.com abrufbar.

