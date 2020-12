1. und 2. Dezember: 14. Bremer Schifffahrtskongress – in diesem Jahr online

Die Zukunft der maritimen Ausbildung in Europa steht im Vordergrund des erstmalig online durchgeführten 14. Bremer Schifffahrtskongresses, der von der Hochschule Bremen in Kooperation mit den maritimen Verbänden und weiteren Ausbildungseinrichtungen veranstaltet wird. ?Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern konnten wir auch für die virtuelle Version das facettenreiche Programm erhalten?, freut sich Dr. Wolfgang Meyer-Meisner stellvertretend für das Programmkomitee.

Die aktuellen Herausforderungen der maritimen Wirtschaft wie Gender Equality, Nachwuchssicherung oder die digitale Transformation stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung. ?Wir freuen uns, dass wir die für den April 2020 geplanten und eingeladenen hochkarätigen Sprecherinnen und Sprecher auch für die Veranstaltung im Dezember gewinnen konnten?, sagt Kapitän Willi Wittig von der Hochschule Bremen: So gibt unter anderem Ulrike Riedel (Mitglied des Vorstands und Arbeitsdirektorin bei der BLG Logistics Group) einen Überblick zur digitalen Transformation und die Anforderungen an die maritime Ausbildung im europäischen Kontext. Prof. Dr. Alina Sorgner (John Cabot University, Rome) spricht über Gender Equality und Digitalisierung und Prof. Dr. Dirk Max Johns (Hamburg School of Business Administration) erklärt, warum die maritime Ausbildung in Europa agil werden muss.

In den vier branchenübergreifenden Workshops geht es um: Gender Equality in der maritimen Wirtschaft, Nachwuchssicherung, (internationale) Ausbildungskonzepte und die Bedeutung der Digitalisierung für den Bordbetrieb. Erstmalig hat das Deutsche Maritime Zentrum einen Wettbewerb für ?Hervorragende akademische maritime Lehre? ausgeschrieben, in dem Studentinnen und Studenten die Dozentinnen, Dozenten, Professorinnen und Professoren nominieren konnten, die aus ihrer Sicht, die beste akademische maritime Lehre leisten. Die Preisverleihung findet am 1. Dezember 2020 im Rahmen des Bremer Schifffahrtskongress statt. Das Grußwort spricht Dr. Claudia Schilling, Senatorin für Wissenschaft und Häfen der Freien Hansestadt Bremen. – Weitere Informationen unter: www.bremer-schifffahrtskongress.de.