10. Fachtagung Smart Grids&Virtuelle Kraftwerke

Die Fachtagung “Smart Grids und Virtuelle Kraftwerke” findet jährlich bei wechselnden Gastgebern in Rheinland-Pfalz statt und wird in diesem Jahr bereits zum zehnten Male angeboten. Zum Jubiliäumsjahr haben wir die Tagung bewusst im Kreis Mainz-Bingen – im schönen Kloster Engelthal in Ingelheim – platziert.

Am 19. März 2020 wird bei der Smart Grids Tagung der Untertitel “Tagung der Verteilnetzbetreiber” hervorgehoben. So soll der Zustand des Verteilnetzes in unserem Land und die Kommunikation, Digitalisierung und Intelligenz im Verteilnetz im allgemeinen und aus Sicht der betreffenden Akteure mit Vorträgen und vertiefenden Diskussionen beleuchtet werden. Dabei richtet sich die Veranstaltung hauptsächlich an Verantwortliche aus den Bereichen Netzbetrieb/Zählerwesen, Kommunikationstechnik/Informatik und Energieversorgungs-unternehmen sowie an Mitarbeiter von Behörden, Vertreter von Verbänden und der Wissenschaft.

Vertreter der Presse nehmen kostenlos teil!

Um eine Anmeldung wird jedoch gebeten. Gerne auch um ein Belegexemplar.

Vielen Dank.

