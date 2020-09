10 Jahre ?Turning brands into value? bei BIESALSKI & COMPANY

München, den 10. September 2020 ? Die Marke als Ausgangspunkt für die Entwicklung eines ganzheitlichen Change-Ansatzes mit Wertschöpfungsbezug

Die Managementberatung für Marken, BIESALSKI & COMPANY, beschäftigt sich seit ihrer Gründung im Jahr 2010 mit der Bezifferung des monetären Markenwertes ? in den letzten Jahren wurden über 700 Marken im Kundenauftrag bewertet. Mittlerweile wird dem Thema auch in Wirtschaftskreisen eine hohe Relevanz zugeschrieben. Der Grund hierfür liegt in den zahlreichen finanziellen Optimierungs- und Erfolgspotenzialen, die der monetäre Markenwert bietet. ?Diese neu gewonnene finanzielle Stärke kann auch oder gerade in Krisenzeiten für viele Unternehmen einen wertvollen Vorteil im hart umkämpften Wettbewerbsumfeld bedeuten?, erklärt Alexander Biesalski, Gründer und Managing Partner bei BIESALSKI & COMPANY.

Das Kompetenzspektrum von BIESALSKI & COMPANY ist mit jedem Geschäftsjahr gewachsen. Heute kann die Managementberatung stolz behaupten, dass Sie ihre Kunden mit einem vollumfänglichen und interdisziplinären Change-Ansatz begleitet, der geleitet von der Marke die gesamte Organisation einbezieht. Die Umsetzbarkeit und der Mehrwert der Vorgehensweise wurden in zahlreichen Praxisprojekten unter Beweis gestellt. ?Grundsätzlich hilft ein Transformationsprozess bei der Erwirkung positiver Veränderungen bei allen Mitarbeitern eines Unternehmens ? sowohl auf Einstellungs- als auch auf Verhaltensebene. Das legt die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft im dynamisierten Marktumfeld. Für die langfristige, erfolgreiche Implementierung ist es wichtig, dass ein Change-Prozess über die reine Kommunikation hinausgeht und bereichsübergreifend verstanden wird?, so Alexander Biesalski.

Die Marke steht auch in Zukunft im Zentrum der Tätigkeit von BIESALSKI & COMPANY. So auch die Markenführung mit der sinnstiftenden Markenidentität als Ausgangspunkt. Dieser kann Unternehmen zu mehr Bedeutung verhelfen und auch in herausfordernden Zeiten Stabilität und Agilität schaffen sowie Motivationsgeber sein. Die Managementberatung beschäftigt sich außerdem mit dem Wirkungsnachweis der Marketingleistung und deren Optimierung im Hinblick auf Marktorientierung und Kundenfokussierung. Zudem wird der Fokus in Zukunft noch stärker auf der Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen, besonders in puncto Digitalisierung, liegen. Auch die Zukunftssicherung über immaterielle Vermögenswerte ist relevanter denn je. Dadurch wird auch die finanzielle Perspektive weiterhin stark forciert. So wird die Managementberatung ihren Wurzeln, der Verbindung der emotionalen Welt der Marken mit substanziellen Fakten, auch in Zukunft treu bleiben.

Das geplante Jubiläumsevent wird aufgrund der gegebenen Umstände vertagt. Eine Absage ist jedoch nicht geplant. Gemäß dem Sprichwort ?aufgeschoben ist nicht aufgehoben? soll dieses stattfinden, sobald es die Umstände zulassen. Eine Jubiläumsfeier im kleinen Kreis der aktuellen und ehemaligen Mitarbeiter*innen gab es bereits zu Beginn des Jahres ? auf den Tag der Gründung genau, den 3. Januar.