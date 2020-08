11. August, 18 Uhr Online-Infoveranstaltung zum berufsbegleitenden Master in Business Management

Das International Graduate Center (IGC) lädt am Dienstag, dem 11. August 2020, um 18 Uhr, zur einem Online-Informationsabend über den berufsbegleitenden Master-Studiengang Business Management am IGC ein. Schwerpunktmäßig geht es um Inhalte, Verlauf und berufliche Perspektiven. – Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.graduatecenter.org/berufsbegleitende-mba-master/info-veranstaltung.html; Gonca Efe-Sahantürk, Programmkoordination berufsbegleitender Master in Business Management, berufsbegleitend@hs-bremen.de

Der?Master in Business Management richtet sich an Absolventinnen und Absolventen eines Wirtschaftsstudiums mit erster Berufserfahrung. Er baut auf den betriebswirtschaftlichen Kenntnissen auf und vertieft diese insbesondere in den Bereichen: Gründung,?Wachstum und Restrukturierung eines Unternehmens. Hierbei soll eine ganzheitliche Managementperspektive entwickelt werde mit dem Ziel, sich für Führungspositionen in den?Bereichen Geschäftsleitung, Consulting, Finanz- und Rechnungswesen sowie Unternehmenssanierung zu qualifizieren.

Profil des International Graduate Centers:

Das IGC ist die interdisziplinäre Einrichtung der Hochschule Bremen (HSB) für akademische Weiterbildung im Master-Bereich. Mit neun weiterbildenden Masterstudiengängen, davon sechs in Vollzeit und drei berufsbegleitend, verfügt das IGC über eines der umfangreichsten Weiterbildungsangebote aller Graduiertenschulen in Deutschland.

In Einklang mit dem Profil der HSB steht das IGC für gelebte Internationalität, konsequente Ausrichtung auf die Praxis und Weiterbildung im Sinne des lebenslangen Lernens. Mit aktuell etwa 250 Studierenden aus über 40 Nationen bietet der Campus im Herzen der Stadt eine einzigartige interkulturelle Diversität und gleichzeitig ein sehr persönliches Umfeld mit vielfältigen Möglichkeiten der Begegnung. Auf allen Ebenen des Hochschullebens tritt auch das IGC für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung ein.

Die Studiengänge sind bei der ?Zentralen Evaluations- und Akkreditierungsagentur? (ZEvA) und bei der ?Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von Studiengängen? (AQAS) akkreditiert. Das IGC befindet sich zudem auf dem Weg der internationalen Akkreditierung von Master-Studiengängen durch die EFMD (European Foundation for Management Development). Dies beweist die langfristige und kontinuierliche Einhaltung des hohen Qualitätsanspruchs in der Lehr- und Infrastruktur und zeichnet den Studiengang im Wettbewerbsumfeld aus.