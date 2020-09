11 neue Lehrlinge bei GRASS

Zwei Maschinenbautechnikerinnen, fünf Prozesstechniker, zwei Elektrotechniker, ein Konstrukteur und ein Informationstechniker haben ihre Ausbildung bei GRASS begonnen. Acht von ihnen werden in Höchst, drei in Götzis ihre Ausbildung beginnen.

?Trotz Coronapandemie war es für uns wichtig, die Ausbildung unserer Nachwuchsfachkräfte nicht zu vernachlässigen?, erklärt Dominik Steinwidder, Produktionsleiter bei GRASS in Götzis.

Kennenlernwoche

Das Kennenlernen fand im GRASS-Haus in Höchst statt. In der ersten Woche erhielten die Neuen Einblick in die verschiedenen Unternehmensbereiche, erhielten Schulungen zu Compliance und Sicherheit. Außerdem konnten sie wichtige Ansprechpartner persönlich kennenlernen. Im Rahmen von Workshops tauschten sich die Lehrlinge und ihre Ausbilder über Werte und wechselseitige Erwartungshaltungen aus.

Breiter Einblick

In den GRASS-Werken in Höchst und Götzis werden insgesamt 62 Lehrlinge ausgebildet. Die Grundausbildung der technischen Lehrlinge erfolgt in den jeweiligen Lehrwerkstätten. Danach stehen im Zuge der Rotation 20 innerbetriebliche Stationen auf dem Programm. Damit erhalten die Nachwuchsfachkräfte einen umfassenden Einblick in die Abläufe. Neben den sechs hauptberuflichen Ausbildnern stehen ihnen in der Rotation Ausbildungsverantwortliche zur Seite.

GRASS führt seit 1998 das Prädikat ?Ausgezeichneter Lehrbetrieb? von Landesregierung, Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer und ist seit 2016 als staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb berechtigt, das Bundeswappen zu führen.