12 Azubis treten ihre Ausbildung bei bluechip an

bluechip startet mit elf Auszubildenden in den Berufen Kaufmann/-frau für Büromanagement, Kaufmann/-frau für Groß- und Außenhandelsmanagement, Fachkraft für Lagerlogistik und IT-Systemelektroniker in das erste Lehrjahr. Darüber hinaus erfüllt ein Auszubildender im Bereich Lagerlogistik sein persönliches Bildungsziel, indem er seine zweijährige Ausbildung zum Fachlageristen durch den Einstieg in das dritte Lehrjahr zur Fachkraft für Lagerlogistik bei bluechip ergänzt. Vervollständigt wird der bluechip Nachwuchs durch einen Studenten, der im Oktober sein duales Studium zum Wirtschaftsinformatiker an der Berufsakademie Sachsen antritt.

Insgesamt bildet das mitteldeutsche IT-Unternehmen derzeit 30 Auszubildende in diversen kaufmännischen Berufen sowie im technischen und logistischen Bereich aus und arbeitet mit fünf verschiedenen Berufsschulen zusammen.

„Detaillierte Informationen zu allen Ausbildungsberufen haben wir auf unserer Homepage unter https://www.bluechip.de/karriere-bei-bluechip bereitgestellt. Potenziellen Auszubildenden geben wir an dieser Stelle auch die Möglichkeit, sich vorab in kurzen Videos einen Einblick in den Alltag unserer Azubis zu verschaffen“, sagt Ausbildungsleiterin Anja Petzold.

