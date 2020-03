120 Jahre KRAUSE, 120 Jahre sichere Steigtechnik

Das im Jahr 1900 gegründete KRAUSE-Werk wirft in diesem Jahr einen Blick auf seine lange und traditionsreiche Historie. Wie kein anderes Unternehmen der Branche hat KRAUSE den Wandel der Arbeitswelt vieler Menschen geprägt und mitbestimmt. Die Marke hat alle Entwicklungen begleitet und mit zahlreichen Patenten und Innovationen dafür gesorgt, dass Steigtechnik sich heute konsequent an den ergonomischen Bedürfnissen der Nutzer orientiert.

KRAUSE – seit 120 Jahren eine Marke, die Sicherheit und immer eine Idee mehr bietet

Als die Familie Krause 1900 das KRAUSE-Werk in Thüringen gründete, war nicht abzusehen, welche Entwicklung das Unternehmen vor sich hatte. Der erfolgreiche Ausbau schien gesichert, bis im Jahr 1925 ein Brandschaden die Gebäude und alle technischen Anlagen zerstörte. Daraufhin beschloss Familie Krause in Hessen komplett neu zu beginnen. Noch im selben Jahr erwarb sie ein Anwesen in Alsfeld und baute die Leitern-Fertigung auf. Anfang der 1970er Jahre, nachdem aus den Leitern ein ganzes Steigtechnik-Sortiment geworden war, baute das Unternehmen eine deutlich größere Produktionsstätte. Diese neue Fertigung bezog KRAUSE kurz danach, direkt vor den Toren Alsfelds, im Stadtteil Altenburg. Mit der räumlichen Veränderung ging auch die Produktentwicklung neue Wege. Stahl, und das relativ neue Material Aluminium, wurden immer attraktiver für die Produktion der Tritte, Leitern und Gerüste. Die bestechende Qualität und Sicherheit der KRAUSE-Produkte setzten die Produktentwickler mit den neuen Materialien fort. Bis heute ist die Entwicklung des Unternehmens von bahnbrechenden und innovativen Produktentwicklungen geprägt. Dabei standen die Sicherheit und der Komfort der Nutzer immer im Vordergrund. Am gleichen Standort haben die Verantwortlichen im Jahr 2014 noch einmal investiert, und eine moderne Zentralverwaltung gebaut. Seit vier Generationen wächst die Marke KRAUSE familiengeführt und ist mittlerweile in vielen Ländern der Erde aktiv. Die vielen Ideen, Innovationen und Entwicklungen sowie der Enthusiasmus der Mitarbeiter sind der Garant für das weitere Wachstum der Marke. Private Nutzer, ambitionierte Heimwerker und professionelle Anwender aus Handwerk und Industrie vertrauen zu Recht der einzigartigen KRAUSE-Qualität. Durch die wegweisende Unternehmensführung und die konsequente Ausrichtung der Strategie an den Bedürfnissen der Nutzer steht KRAUSE nach 120 Jahren stolz und mit großer Energie für die nächsten Jahre da. Alle Informationen zum Unternehmen, den Produkten und den Serviceleistungen finden Sie unter: www.krause-systems.de