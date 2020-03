14. jobmesse münsterland am 16./17. Mai in dem Messe und Congress Zentrum Halle Münsterland (Halle Nord)

Karriere zum Anfassen: Die jobmesse münsterland findet in diesem Jahr am 16./17. Mai statt. Das branchenübergreifende Recruiting-Event im Messe und Congress Zentrum Halle Münsterland (Halle Nord) richtet sich an Besucher aller Altersstufen, Qualifikationen und Fachrichtungen. Vor Ort präsentieren sich regional, national sowie international agierende Unternehmen aus den verschiedensten Branchen, Institutionen und Bildungseinrichtungen.

Auf der jobmesse münsterland treffen motivierte Besucher in einer angenehmen Atmosphäre auf Top-Arbeitgeber – face-to-face am Messestand und ganz ohne ein aufwendiges Bewerbungsverfahren. Die Aussteller bieten nicht nur zahlreiche Karrierechancen, Ausbildungs-, Praktikums- und Studienplätze an, sondern stehen auch für alle Fragen der Messegäste rund um Job und Karriere zur Verfügung. Außerdem stellen zahlreiche Weiterbildungseinrichtungen ihre interessanten Möglichkeiten vor. Entlang des roten Teppichs werden wertvolle Gespräche geführt, von denen sowohl die Bewerber als auch die Unternehmen profitieren. So finden Besucher ihren Traumjob und die Aussteller neue Teamplayer. Neben Infos am Messestand gibt es auch Tipps und Tricks im umfangreichen Programm zu entdecken. Dazu gehören der kostenlose Bewerbungs-Check, der Bewerbungs-Fotoservice sowie die Vorträge und Karriere-Workshops.

Die jobmesse münsterland findet am Samstag von 10:00 bis 16:00 Uhr und am Sonntag von 11:00 bis 17:00 Uhr statt.

Was? jobmesse münsterland

Wann? 16./17.05.2020, Samstag, 10-16 Uhr, Sonntag, 11-17 Uhr

Wo? Messe und Congress Zentrum Halle Münsterland (Halle Nord), Albersloher Weg 32, 48155 Münster