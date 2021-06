16-faches Gold und einmal Silber: Erfolgreiche Neuprofilierung mit Microsoft-Kompetenzen

.

Arvato Systems positioniert sich erneut als Top-Microsoft Partner

Bestehende Kompetenzen wurden in zehn Disziplinen bestätigt

Sechs neue Gold-Kompetenzen und eine Silber-Kompetenz durch Microsoft dokumentiert

Arvato Systems investiert in großem Umfang in die Partnerschaft mit Microsoft und beweist umfangreiche Expertise in 17 Kompetenzfeldern. Zusätzlich zu den bereits bestehenden Kompetenzen wurde das umfassende Know-how des IT-Spezialisten in den Bereichen Security, DevOps, Application Integration, Communications, Project and Portfolio Management sowie Cloud Solutions für den Mittelstand erstmals durch Microsoft mit der höchsten Kompetenzstufe ausgezeichnet.

Arvato Systems ist seit 20 Jahren Teil des Microsoft Partnernetzwerks und seit 2004 durchgehend als Gold-Partner zertifiziert. Der IT-Spezialist unterstützt Unternehmen in der Digitalen Transformation mit einem breiten Microsoft-Portfolio als Microsoft Service Provider (MSP) und Independent Software Vendor (ISV) mit Branchenlösungen basierend auf Microsoft-Technologien. Das Unternehmen ist seit 2019 Mitglied in Microsofts exklusivem Top-Partner Programm Fast Forward, wurde in 2020 zum ?AI Inner Circle?-Partner ernannt und erst kürzlich zum Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) berufen. Des Weiteren hält der IT-Spezialist für die Bereiche ?SAP on Microsoft Azure? und ?Windows Server and SQL Server Migration? sogenannte Advanced Specializations und ist Power Apps Advanced Partner sowie Microsoft Catalyst Ready Partner. Diese intensive Microsoft-Partnerschaft hat Arvato Systems nun mit insgesamt 16 Gold-Kompetenzen und einer Silber-Kompetenz bestätigt und erfolgreich ausgebaut.

Microsoft verifiziert seine Partner bei der Bereitstellung von hochwertigen Lösungen in den jeweiligen Geschäftsbereichen nach strengen Kriterien im Rahmen einer jährlichen Profilierung. Mit dem Erreichen einer Kompetenz in Gold oder Silber stellen IT-Service Provider ein breites Know-how sowie eine umfassende Leistungsfähigkeit gegenüber Microsoft und ihren Kunden unter Beweis.

Mit mehr als 500 Microsoft-Beratern und Technikern, die regelmäßig Trainings und Zertifizierungen durchlaufen, sowie zahlreichen erfolgreichen Referenzprojekten konnte Arvato Systems seine Umsetzungskompetenzen jetzt in zehn Bereichen wiederholt vergolden. In den Kompetenzfeldern Security und Cloud Services für den Mittelstand ist eine Steigerung von Silber- auf Gold-Niveau zu verzeichnen. Bei den Cloud Business Applications wurde erstmals eine Silber-Kompetenz erreicht. Darüber hinaus konnte Arvato Systems in vier weiteren Bereichen direkt mit einem Gold-Status einsteigen.

Die nunmehr 17 bestätigten Kompetenzen zeigen: Arvato Systems bietet umfangreiches Microsoft Know-how und ist von Azure über Dynamics 365 bis hin zu Microsoft Office 365 in der kompletten Microsoft Cloud zuhause. Der IT-Spezialist unterstützt seine Kunden mit Beratung, Transition sowie passgenauen Serviceleistungen von Cloud-Diensten über vernetzte Kommunikationslösungen bis hin zu Security und innovativen Plattform-Services in Bereichen wie Data Management und Künstliche Intelligenz.

?Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr insgesamt 16 Mal Gold und ein Mal Silber erreicht haben. Die erlangten Kompetenzen stehen für unser hohes Committment zur strategischen Partnerschaft mit Microsoft und zeigen unseren Kunden, dass wir für die Umsetzung ihrer Transformationsprojekte ein kompetenter und verlässlicher Partner sind?, so Matthias Moeller, CEO der Arvato Systems Group. Markus Krenn, Leiter Microsoft Partnermanagement bei Arvato Systems, ergänzt: ?Damit haben wir unsere Microsoft-Kompetenzen in den vergangenen sechs Jahren verdoppelt und insbesondere in den Bereichen Dynamics 365 und M365 nachgewiesen. So zeigen wir in 2021 einmal mehr, dass wir ein verlässlicher Partner in der gesamten Microsoft Cloud sind.?

Die Auszeichnung von Arvato Systems erfolgte in folgenden Bereichen:

Erneut zertifizierte Kompetenzen:

Application Development

Cloud Platform

Cloud Productivity

Collaboration and Content

Data Analytics

Data Platform

Datacenter

Enterprise Resource Planning

Messaging

Windows and Devices

Neue Kompetenzen:

Application Integration

Communications

DevOps

Project and Portfolio Management

Security (vorher Silber-Kompetenz)

Small and Midmarket Cloud Solutions (vorher Silber-Kompetenz)

Cloud Business Applications (Silber)

Als international agierender IT-Spezialist unterstützt Arvato Systems namhafte Unternehmen bei der Digitalen Transformation. Mehr als 3.000 Mitarbeiter an weltweit über 25 Standorten stehen für hohes technisches Verständnis, Branchen-Know-how und einen klaren Fokus auf Kundenbedürfnisse. Als Team entwickeln wir innovative IT-Lösungen, bringen unsere Kunden in die Cloud, integrieren digitale Prozesse und übernehmen den Betrieb sowie die Betreuung von IT-Systemen. Zudem können wir im Verbund der zum Bertelsmann-Konzern gehörenden Arvato ganze Wertschöpfungsketten abbilden. Unsere Geschäftsbeziehungen gestalten wir persönlich und partnerschaftlich mit unseren Kunden. So erzielen wir gemeinsam nachhaltig Erfolge. www.arvato-systems.de