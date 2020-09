16 Luxus Brands präsentierten sich auf der Smart Social Messe The Hall of Luxury

In dieser Situation ist es wichtig, diejenigen zu informieren, die am Counter Rede und Antwort stehen müssen.

Evan Talkas, Anantara Hotels & Resorts, ergriff die Initiative und organisierte die The Hall of Luxury. Schnell waren 15 weitere Partner gefunden, die dem Anspruch der Reisebüromitarbeiter gerecht wurden und allen Besuchern Rede und Antwort standen.

Von 10 ? 16 Uhr besuchten über 340 Mitarbeiter aus den Reisebüros am 24. September die Smart Social Messe.

Auf der digitalen Messe und an real wirkenden Messeständen trafen die Besucher auf die Vertreter der Luxus Brands und konnten in Konferenzräumen, aber auch im privaten Rahmen über aktuelle Themen informieren.

Das Fazit der Messe, insbesondere das Feedback der Besucher stellt eindeutig klar: Wiederholung erwünscht!

?Ich finde es schlicht und ergreifend Weltklasse, dass Evan Talkas das Heft in die Hand genommen und solch eine Messe auf die Beine gestellt hat. Die Resonanz der Expis zeigt uns ganz deutlich, dass man viel öfter die Initiative ergreifen muss, um die wesentliche Säule des touristischen Vertriebs up to date zu halten, die Kollegen aus den Reisebüros?, so der CEO von expipoint.com, Christian Balzer.