16 Use Cases für Marketing Automation

Kundenzentrierte Kommunikation ist komplex und operativ anspruchsvoll. Jeder neue Kanal, jede Datenquelle, jede Verfeinerung der Individualisierung erhöht die Komplexität. Dabei sind Marketing-Teams meist bereits mit dem Tagesgeschäft voll ausgelastet. Marketing Automation ist der Schlüssel, um Komplexität nicht zu Aufwand werden zu lassen und wirklich kundenzentrierte Use Cases umzusetzen. Nun stellt artegic 16 Marketing Automation Use Cases in einem umfangreichen Whitepaper vor.

1. Willkommensmails

2. Geburtstagsmails

3. Wiederkauf- & Servicereminder

4. Back-in-Stock-Alerts

5. Price-Alerts

6. Reaktivierung inaktiver Nutzer

7. Reaktivierung von Warenkorbabbrechern

8. Reaktivierung von Website-Abbrechern

9. Profilaktualisierung und Erweiterung (Opt-Up)

10. Empfehlungen per Social Media

11. Befragung und differenzierter Nachfass

12. Free Trial

13. Gestaffelte Gutscheine

14. Begleitung von Veranstaltungen und Webinaren

15. Lead Nurturing

16. After-Sales-Dialog

Whitepaper zum kostenlosen Download

Mit modernen Marketing-Automation-Lösungen wie der vielfach prämierten ELAINE Technologie von artegic lassen sich Marketing Automation Use Cases leicht realisieren und schnelle Erfolge erzielen. artegic hat 16 Top-Use-Cases für Marketing Automation zusammengestellt ? von einfach bis komplex ? und zeigt wie schnell sich diese wirklich effektiven Maßnahmen umsetzen lassen. Hier geht es zum Download https://www.artegic.com/de/16-use-cases-marketing-automation/