180° in 24 h: Das neue InfinityBook S 14 ist da

Mit dem neuen InfinityBook S 14 beschreitet TUXEDO Computers ab März neue Wege: Das ultramobile Gerät aus der InfinityBook-Reihe ist mit unter 1,1 kg besonders leicht und hat einen riesigen 73 Watt Akku, der für einen Tag Dauerbetrieb ausgelegt ist. Außerdem kann es um bis zu 180° aufgeklappt werden.

Das Gehäuse fühlt sich auf den ersten Blick wie Kunststoff an, ist aber eine Magnesiumlegierung. Da zunächst die Oberfläche sehr rau ist, wird das Material mit einem Finish zusätzlich veredelt. Dadurch ist das Gerät deutlich verwindungssteifer sowie solider und robuster als Geräte mit Aluminiumgehäuse.

Kunden profitieren von leistungsstarken Specs

Das schmale und handliche 14 Zoll Gerät mit den Maßen 32,2 x 21,7 x 1,65 cm (B x L x H) ist mit Intels 10. Generation ?Comet Lake? Core i5-10210U oder i7-10510U konfigurierbar. Des Weiteren sind bis zu 40 GB RAM und bis zu 2 M.2 SSDs möglich. Der Akku muss sich hinter keinem Gerät dieser Klasse verstecken und ist mit 73 Wattstunden leistungsstark ausgestattet. Zusammen mit dem low-power Display kommt das Gerät so auf eine Laufzeit von bis zu 24 Stunden. Im laufenden Betrieb benötigt das InfinityBook S 14 mit dem Original-Netzteil somit weniger als 1,5 Stunden um den Akku von 10 % auf 90 % aufzuladen.

Zusätzlich besitzt das InfinityBook S 14 einen full-featured USB-C-Anschluss, sodass auch das Laden des Geräts darüber möglich ist sowie Bildschirme per DisplayPort-Signal und Peripherie über USB3.1 Gen2 angeschlossen werden können ? damit ist auch der Einsatz einer Dockingstation möglich.

Besonderes Display

Auch das Display sticht bei diesem Gerät ins Auge: Das spezielle low-power Display verbraucht selbst bei voller Helligkeit bis zu 50 % weniger Energie als herkömmliche Displays. Dies sind nur 1,65 Watt, gegenüber 3,85 Watt bei Displays dieser Klasse. Dennoch liegt es bei den Spezifikationen und Leuchtwerten sogar noch vor den meisten Bildschirmen vergleichbarer Modelle. Darüber hinaus erhalten Kunden besonders viel Sichtfreiheit durch den narrow bazel Displayrahmen, der gerade einmal 5,7 mm aufweist. Zum anderen besitzt das Display ein sehr hohes Kontrastverhältnis von 1200:1 und eine Leuchtdichte von 320-350 cd/qm: Somit ist die Qualität des Bildschirms sehr hoch, Texte sind noch besser erkennbar. Auch wenn der Bildschirm stärker gedimmt wird, um Akkuleistung zu sparen, bleibt das Ergebnis für die Augen angenehmer.

Geschützte Lüfter und Sicherheit in Silbergrau

Ein weiteres Highlight ist, dass das InfinityBook S 14 zwar Lüfter besitzt, die Luftansaugung und Lüftungsauslässe sich aber zwischen Display und Body befinden, sodass eine stetige Luftzufuhr erfolgen kann, auch wenn das Gerät auf einem weichen Untergrund platziert wird. Die Bodenplatte ist somit vollständig geschlossen und frei von Lüftungsschlitzen. Erhältlich ist das Gerät in Silbergrau.

Platzsparendes Zubehör

Ein weiteres Highlight ist, dass das InfinityBook S 14 zwar Lüfter besitzt, die Luftansaugung und Lüftungsauslässe sich aber zwischen Display und Body befinden, sodass eine stetige Luftzufuhr erfolgen kann, auch wenn das Gerät auf einem weichen Untergrund platziert wird. Die Bodenplatte ist somit vollständig geschlossen und frei von Lüftungsschlitzen. Erhältlich ist das Gerät in Silbergrau.

Robust nach Militärstandards

Zusätzlich wurde das InfinityBook S 14 nach MIL-Standard MIL-810G getestet und hat diese natürlich bestanden. Hier geht es um das Verhalten von Produkten, wenn diese z. B. beim Herausnehmen aus einem Regal oder beim Transport versehentlich fallen gelassen werden. Folgend ein kurze Liste zum Überblick:

Low pressure

High temperature

Low temperature

Temperature shock

Humidity

Salt fog

Dust

Viibration

Shock

Weitere Informationen zu TUXEDO Computers erhalten Sie unter: www.tuxedocomputers.com

Die Wurzeln der TUXEDO Computers GmbH gehen auf die Unternehmensgründung des Linux-Onlineshop durch Herbert Feiler im Jahre 2004 zurück. Seit dieser Zeit konnte sich TUXEDO die Marke für individuelle und qualitativ hochwertige Notebooks und Computer mit Windows und vor allem Linux Unterstützung auf dem Markt durchsetzen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Augsburg.

Der Name TUXEDO Computers vereint sowohl die Ansprüche, als auch das Produktspektrum in sich: TUXEDO, was aus dem Englischen übersetzt Maßanzug bedeutet. Ebenso steckt darin der Name des Linux-Maskottchens Tux! Ein TUXEDO Computer ist also nicht nur aufgrund der Hardwareausstattung ein Linux-PC im Maßanzug, man erkennt ihn auch sofort am Namen als solchen!

TUXEDO Computers bietet seinen Kunden keine Standard-Linux-PCs, sondern speziell auf den Kunden zugeschnittene Systeme. Es handelt sich also um individuell gebaute Computer/PCs und Notebooks, die vollständig Linux- und auch Windows-tauglich sind. Aber es steckt noch mehr dahinter: Die Assemblierung und Installation erfolgt im eigenen Haus mit eigens programmierten Treibern, Scripts und Add-ons. Der individuelle Support verfügt außerdem über eigene Repositories. Die Käufer erhalten zusätzlich noch exklusiven Zugang zur myTUXEDO-Cloud, die deutsche, verschlüsselte Server verwendet – der Datenschutz und die Sicherheit stehen bei myTUXEDO stets im Vordergrund.