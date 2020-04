19 % Steigerung trotz globaler Ausnahmesituation: CADENAS verzeichnet 45 Mio. CAD Modelle Downloads im März

In der aktuellen Ausnahmesituation sind 3D CAD & BIM Modelle von Komponenten gefragt wie nie, das zeigt der neu aufgestellte Downloadrekord: Im März 2020 wurden weltweit erstmals 45.706.094 Downloads (=Sales Kontakte) aus den 3D CAD & BIM Produktkatalogen namhaften Hersteller heruntergeladen. Das bedeutet eine Steigerung von über 19 % im Vergleich zum Vormonat Februar und sogar 46 % innerhalb eines Jahres im Vergleich zum März 2019. ?Gerade in der aktuellen Lage merken wir, wie wichtig es für Unternehmen ist, digital gut aufgestellt zu sein. Trotz der derzeitigen wirtschaftlichen Hindernisse zeigt sich, dass die Nachfrage nach intelligenten Engineering Daten unverändert bleibt, beziehungsweise sogar nochmals gestiegen ist?, so Jürgen Heimbach, Geschäftsführer der CADENAS GmbH. ?Das verdeutlicht, dass Unternehmen an dem Thema Digitalisierung nicht mehr vorbeikommen, wenn sie langfristig wettbewerbsfähig bleiben wollen.?

Die Anzahl der 3D CAD Downloads steigt auch dank der innovativen visuellen Suchmaschine für 3D Herstellerkomponenten 3Dfindit.com sowie dem 3D CAD Modelle Downloadportal PARTcommunity, die beide von CADENAS entwickelt wurden.

Digitale Vermarktung von Komponenten in Krisenzeiten stärken

Bei der idealen Vermarktung ihrer Komponenten haben viele Hersteller bisher auf traditionelle Marketinginstrumente, wie zum Beispiel Printwerbung, erfolgreiche Messeauftritte und die dortigen Kundenkontakte gesetzt. Seit jeher sind Messepräsentationen sehr teuer und nur bedingt wirkungsvoll, um Sales Leads zu generieren und die tatsächlichen Verkäufe von Komponenten anzukurbeln. In der aktuellen Krisenzeit mit abgesagten Messen und Veranstaltungen, ist es an der Zeit die bewährten Wege der Vermarktung zu überdenken und das vorhandene Budget für vielversprechende Digitalisierungsstrategien clever zu investieren.

Die richtige Digitalisierungsstrategie führt langfristig zum Erfolg

?Um die richtige Digitalisierungsstrategie zu entwickeln, müssen sich Unternehmen zuerst fragen, wer überhaupt die Wahl für ihr Produkt entscheidend beeinflusst?, so Jürgen Heimbach. ?Insbesondere in den Bereichen Maschinenbau und Elektrotechnik wird das der Ingenieur bzw. Planer sein. Er ist der maßgebliche Impulsgeber für die Beschaffung von technischen Komponenten. Deshalb gilt es, das digitale Angebot bestmöglich auf seine Bedürfnisse abzustimmen.? Wurde die Komponente als digitaler Zwilling erst einmal heruntergeladen und in der Konstruktion platziert, geht alles seinen definierten Weg: Vom CAD bzw. PLM System werden die Informationen in die Stückliste übergeben, die dann innerhalb des ERP Systems bzw. des Warenwirtschaftssystems dem Einkäufer als Basis für seine Beschaffung dient.

Hier setzen die 3D CAD Produktkataloge von CADENAS an: Komponentenhersteller haben damit die Möglichkeit, intelligente Engineering Daten ihrer Produkte in über 150 CAD & BIM Formaten genau so zum kostenlosen Download anzubieten, wie Kunden und Interessenten diese für ihre Konstruktionen und Planungen benötigen. Eine Studie belegt, dass 87 % der heruntergeladenen Komponenten im Anschluss gekauft und in Endprodukten verbaut werden.

Darüber hinaus werden die Produktdaten der namhaften Hersteller automatisch auf digitalen Plattformen, wie etwa?www.3Dfindit.com?oder?www.PARTcommunity.com?mit ihren Millionen Anwendern aus den Bereichen Maschinenbau, Anlagenbau, Elektrotechnik und Architektur, angeboten.

Hier?erfahren Sie mehr, wie Sie Ihr Budget in Krisenzeiten clever investieren und damit die Wettbewerbsfähigkeit in Zukunft sichern.