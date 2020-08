2. Anlauf: Wir sind auf der messtec + sensor masters 2020

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Messe von dem ursprünglich geplanten Termin am 31.03.-01.04.2020 auf den 22.-23.09.2020 verschoben.

Die messtec + sensor masters ist seit 2014 eine Fachmesse im Bereich Messtechnik und Sensorik. Rund 40 nationale und internationale Anbieter innovativer Messtechnik und Sensorik bieten Fachleuten der Branche die Möglichkeit, sich die neusten Trends und Produkte anzuschauen. Neben der Ausstellung gibt es Produktseminare, Expertenforen und Podiumsdiskussionen. Durch den Besuch von Fachleuten sind in den letzten Jahren viele Geschäftskontakte entstanden.

Davon möchte auch die B+B Thermo-Technik GmbH im Jahr 2020 profitieren und hat sich aus diesem Grund dazu entschieden, Teil dieser Messe zu sein und dort auszustellen. Mit bekannten Produkten wie die Thermoelementsteckverbinder, Temperaturfühler, Kabelfühler, Temperaturfühler mit Anschlusskopf und Infrarotmesstechnik präsentiert sich B+B ebenso wie mit den Produkt- und Serviceneuheiten: Die neuen kombinierten Temperatur-, Feuchte- und Druckfühler werden ausgestellt und der brandneue DAkkS-Kalibrierservice wird vermarktet.

B+B verfolgt seit jeher das Ziel, seinen Kunden und Anwendern die Best-mögliche Messlösung bereit zu stellen, egal ob es sich um eine standardisierte Lösung oder um eine kundenspezifische Messentwicklung handelt. Die Messebesucher in Stuttgart erwarten also neben zahlreichen innovativen Messlösungen und durchdachten Konzeptlösungen auch wahre Brancheninnovationen.

Erfahren Sie mehr am B+B Messestand am Stand 6C vom 22.- 23.09.2020 auf der messtec + sensor masters in Stuttgart.

Jetzt?hier?kostenlose Eintrittskarten sichern!

Achtung: Aufgrund der derzeitigen Vorschriften zu Veranstaltungen ist es zwingend notwendig, sich als Besucher vorab Online zu registrieren. Die Registrierung ist kostenlos und erfolgt mit wenigen Klicks. Eine Anmeldung am Messetag vor Ort ist leider nicht möglich.

B+B Thermo-Technik entwickelt und produziert seit 1984 innovative Produkt- und Branchenlösungen mit höchsten Qualitätsansprüchen für präzise Messaufgaben. Profitieren Sie also von unserer langjährigen Erfahrung und unserem Know-How. Standort der B+B Thermo-Technik GmbH ist Donaueschingen im Südwesten von Deutschland. Von hier aus werden die Qualitätsprodukte weltweit vertrieben. Durch neueste Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungstechnologien und die Zertifizierungen nach DIN EN ISO 9001:2015 und DIN EN 61340-5-1 produzieren wir unsere Produkte nach höchsten Qualitätsstandards. Auch den Service von Prüfzeugnissen und DAkkS-Kalibrierzertifikaten aus unseren hauseigenen Kalibrierlaboren bieten wir unseren Kunden an.

Qualität und Kundennähe sind feste Bestandteile der Strategie, weshalb die B+B Messtechnik überwiegend in Deutschland und in 100%-igen Tochterunternehmen weltweit hergestellt wird. Ständige Qualitätskontrollen, flexible Reaktionen auf Kundenwünsche und -änderungen sowie zeitnahe Lieferungen sind garantiert.