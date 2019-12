20 Jahre inovex

Gegründet 1999 von Stephan Müller in Pforzheim mit 4 Mitarbeiter:innen, arbeiten inzwischen mehr als 370 Expert:innen an mittlerweile sieben inovex-Standorten in ganz Deutschland.

In diesen zwei Jahrzehnten hat sich technologisch, wirtschaftlich und kulturell sehr viel verändert ? Stephan Müller spricht von radikalen bis revolutionären Veränderungen durch die Digitalisierung, durch die sich die Kundenanforderungen, die Ansprüche der Mitarbeiter:innen und das Führungsverständnis massiv verändert haben.

»Stabile Leitplanken«, so Müller, der seine berufliche Laufbahn zunächst selbst als Entwickler begonnen hatte, »sind unsere DNA, die sich aus Innovation, Exzellenz, Dienstleistung und dem inovex Spirit zusammensetzt.« Wirtschaftlichkeit, Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterzufriedenheit sind dabei laut Müller die tragenden Säulen der Unternehmensvision. Zusammengehalten wird inovex zudem durch einen konsequenten Teamansatz: Es wird viel Wert auf die direkte Kommunikation gelegt, wie in deutlich kleineren Unternehmen üblich.

Stephan Müllers Fazit nach 20 Jahren: »Ständiger Wandel ist die Konstante unserer Zeit und muss aus einer Position der Stärke heraus gestaltet werden. Das ist allerdings kein Selbstläufer, sondern bedeutet ständige Arbeit hinsichtlich der Positionierung im Markt, der Organisation und Kultur. Dabei ist der Teamansatz ein wesentlicher Erfolgsfaktor: Prozesse sind zwar hilfreich, reichen aber nicht aus ? entscheidend sind die Menschen.«

inovex ist ein innovations- und qualitätsgetriebenes IT-Projekthaus mit dem Leistungsschwerpunkt Digitale Transformation. Über 350 IT-Expert:innen unterstützen Unternehmen umfassend bei der Digitalisierung und Agilisierung ihres Kerngeschäfts und bei der Realisierung von neuen digitalen Use Cases.

Das Lösungsangebot von inovex umfasst Application Development (Web Platforms, Mobile Apps, Smart Devices und Robotics ? vom UI/UX Design bis zu den Backend Services), Data Management & Analytics (Business Intelligence, Big Data, Search, Data Science, Deep Learning, Machine Perception und Artificial Intelligence) und die Entwicklung von skalierbaren IT Infrastructures (IT Engineering, Cloud Services), auf denen die digitalen Lösungen im DevOps-Modus betrieben werden. inovex modernisiert vorhandene Lösungen (Replatforming), härtet Systeme gegen Angriffe von außen (Security) und vermittelt technologisches und methodisches Wissen durch Trainings und Coachings (inovex Academy).

inovex ist in Karlsruhe, Pforzheim, Stuttgart, München, Köln und Hamburg ansässig und bundesweit in Projekte involviert.