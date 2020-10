20 Jahre Partnerschaft

Im Jahr 2000 wurde die Atlantik Elektronik GmbH erster CSR Distributor auf dem deutschen Markt und war in den Folgejahren maßgeblich am Erfolg der Bluetooth Technologie beteiligt. Heute, 20 Jahre später, ist Atlantik Elektronik durch die Übernahme von CSR durch Qualcomm, Qualcomm Distributor in ganz Europa und der führende Business Development Partner für die Snapdragon Prozessoren im Bereich IoT. Dieses Jubiläum hätten die beiden Unternehmen in einem kleinen Festakt gern gefeiert, doch die aktuellen Covid-19 Zahlen verhindern dies zum jetzigen Zeitpunkt.

Für die hervorragenden Leistungen in der Distribution zeichnete Qualcomm die Atlantik Elektronik GmbH mit einem Pokal ?zur Würdigung der 20-jährigen engen Zusammenarbeit und Partnerschaft? aus. Beide Seiten freuen sich auf eine weitere sehr gute und fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Ziel, den Umsatz weiter zu steigern.

Die Atlantik Elektronik GmbH vertreibt ihre Produkte in Deutschland und Niederlassungen in anderen europäischen Ländern.

Qualcomm bietet ein umfassendes Portfolio von Halbleiter-Lösungen speziell für die Bereiche: Automotive, Healthcare, Smart Home, Smart Cities und Wearables. Eine zentrale Rolle spielen dabei aber auch die konsequenten Weiterentwicklungen von Funktechnologien in den Bereichen 5G, Bluetooth und WLAN.

Über diese Auszeichnung freute sich Ottmar Flach, Geschäftsführer der Atlantik Elektronik GmbH, ganz besonders: —-Wir sind wieder sehr stolz auf diese Auszeichnung und die große Anerkennung, die uns seitens Qualcomm entgegengebracht wurde. Wir setzen alles daran, die Partnerschaft mit Qualcomm weiter zu intensivieren und unsere Leistungen weiter zu steigern. Das spricht für Kontinuität und Erfolg unserer Partnerschaft.—-

Die Übergabe des Pokals zum 20-jährigen Partnerschaftsjubiläum erfolgte im Rahmen des QBR?s durch Leonard Territo ? Vice President Regional Operations,? Bill Casby ? Senior Director Sales und Ralf Oberwallner – Regional Sales Manager, alle Qualcomm.

Über Atlantik Elektronik GmbH

Atlantik Elektronik ist ein Unternehmen der Atlantik Networxx AG. Das Unternehmen ist führender Technologievermarkter und Design-In-Spezialist innovativer Halbleiterprodukte und Halbleiterlösungen für den High-End-Bereich wachstumsorientierter Märkte und bietet auch Entwicklungsleistungen und Produktionskapazitäten für Kunden an. Atlantik ist Trendscout für neue Lösungen und neue Technologien. Die Kompetenzen und das Produktportfolio des Unternehmens liegen in den Bereichen Mikrocontroller/SOM, Wireless, Audio/Video, Sensors, Displays, Lighting und Connectivity.