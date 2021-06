20 Jahre ROSE-Marathon

An ein sportliches Großereignis soll in diesem Jahr aktiv erinnert werden: Mit einem virtuellen Lauf, einer Staffel und insgesamt dem Aufruf, Menschen in Bewegung zu bringen.

Am 20. Mai 2021 vor 20 Jahren gab es im Kreis Minden-Lübbecke den ersten ROSE-Marathon. Der Lauf hat seinerzeit viele Sportler*innen in der Region motiviert, hart zu trainieren und sich dieser 42,195 km langen Herausforderung zu stellen. Unvergessen bleibt für viele der Teilnehmer*innen auch die tolle Stimmung, die an der Strecke herrschte.

Für das Revival in diesem Jahr wurde jetzt die Kilometrierung der Marathon-Strecke von 2001 wieder aufgebracht. Die Laufstrecke führt durch drei Stadtgebiete: Minden, Porta Westfalica und Bad Oeynhausen. Jeder Kilometer und das Logo ? ein Läufermännchen ? sind markiert.

Es fehlte noch der Startpunkt. Dieser wurde heute, Mittwoch, von Bürgermeister Michael Jäcke im Beisein von Heiko Felsmann, Vertriebsleiter und Prokurist (Unternehmen ROSE), sowie von Achim Schulte und Eckhard Wiens (SV 1860 Minden) auf dem Simeonsplatz aufgesprüht.

Sechs Mal ? bis 2006 ? wurde der Marathon vom Unternehmen ROSE als Veranstalter und TuS Eintracht Minden (heute SV 1860 Minden) als Ausrichter auf die Beine gestellt. Mit knapp 1.000 Teilnehmern gehörte der Lauf zu den großen Landschaftsmarathons in Deutschland. Die Strecke führt durch drei Stadtgebiete: Minden (Start und Ziel), Porta Westfalica und Bad Oeynhausen.

Der Streckenrekord wurde für die Frauen 2004 von Anke Kemmener (Jahrgang 1968, ATSV Espelkamp) mit 2:50:36 aufgestellt. 2005 lief Marcus Biehl (Jahrgang 1969, SV Brackwede) mit 2:26:32 Streckenrekord für die Männer.

Auch Bürgermeister Michael Jäcke gehörte mit einer Zeit von etwas über vier Stunden vor 20 Jahren zu den Teilnehmern. Das hat ihn Anfang 2021 auf die Idee gebracht, an das Ereignis vor 20 Jahren zu erinnern und in diesem Jahr ein kleines Revival zu veranstalten ? coronakonform. Mit im Boot sind neben der Stadt Minden wie damals das Unternehmen ROSE Systemtechnik und der SV 1860 Minden.

Läufer*innen und Läufer aus dem gesamten Kreis sollen ab 20. Mai und in den darauffolgenden Monaten motiviert werden, die Strecke oder Teile davon in der Freizeit oder zum Training zu nutzen. Die Bewegung draußen an der frischen Luft ? gemeinsam oder zu zweit ?? soll im Vordergrund des Revivals stehen.

So wird es unter anderem einen virtuellen Lauf geben. Läufer*innen können sich ab 20. Mai registrieren und ihre Leistungen an SV 1860 Minden melden. Es gibt drei Laufphasen bis zum 19. August, drei Teilwertungen und eine Gesamtwertung. Die Ausschreibung hierzu gibt es auf der Internetseite www.sv1860minden.de.

Eine Karte mit der Strecke und weitere Informationen sind auf der Internetseite von ROSE eingestellt: www.rose-systemtechnik.com/marathon. Auch auf der Seite der Stadt Minden www.minden.de finden sich in der Rubrik Bildung, Kultur und Sport ? hier unter ?Sport treiben?? Informationen zum Lauf damals und zum Revival. Dort und auf den anderen Internetseiten von ROSE und SV 1860 Minden gibt es ab 20. Mai auch den Link zu den Videobotschaften der drei Bürgermeister*in aus Minden, Porta Westfalica und Bad Oeynhausen sowie und der Landrätin des Kreises Minden-Lübbecke.

Für Samstag, 28. August 2021, ist im Rahmen des diesjährigen Volkslaufes ? die Planungen hierfür laufen noch ? ein Marathon-Staffellauf auf Anmeldung geplant.

