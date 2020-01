2020 – Aktien werden gewinnen

Das Vertrauen der Anleger in die Aktienmärkte scheint wieder gestiegen zu sein. Die Wogen beim Handelskonflikt zwischen China und den USA glätten sich und die Investoren rechnen mit politischen Maßnahmen, die die Wirtschaft stützen sollen. Gleichzeitig werden weitere geldpolitische Lockerungen erwartet. Dies alles sollte den Aktien guttun. Bleibt zu hoffen, dass die Krise zwischen dem Iran und den USA nicht noch eskaliert.

Die Intension der Währungshüter ist klar. Die Zinsen bleiben solange niedrig, wie die Inflation nicht das gewünschte Zwei-Prozent-Ziel erreicht. Auch wenn die Kritik an der Niedrigzinspolitik wächst, die konjunkturpolitischen Stimulierungstendenzen lassen hoffen. Die Zahl der risikobereiten Anleger, die auf Aktien setzen, sollte steigen. Denn auch wenn in 2018 und 2019 Einiges auf die Aktienmärkte einprasselte, so waren sie doch Gewinner. Im Vergleich zu Anleihen werden Aktien so heute immer attraktiver.

Besonders Gold und Goldaktien könnten zunehmend ins Visier der Anleger kommen. BNP Paribas etwa erwartet im ersten Halbjahr zwei weitere Zinskürzungen durch die FED, kommt dazu noch ein schwacher US-Dollar, so sollte es mit dem Goldpreis weiter nach oben gehen. Auch Georgette Boele, Strategin der ABN Amro Bank sieht die längerfristigen Aussichten als solide an. Die Analysten von Goldman schlagen in die gleiche Kerbe und sehen Gold auch weiterhin im Aufwärtstrend.

Was liegt also näher, als sich bei Goldgesellschaften wie etwa Revival Gold oder Ximen Mining umzusehen. Revival Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-87-mit-aurania-resources-revival-gold/ – ist in Idaho tätig. Das Beartrack- und das Arnett-Goldprojekt wurden im Jahr 2019 kräftig weiterentwickelt. Ressourcenaktualisierungen dürften in Kürze kommen. Die Bohr- und metallurgischen Testergebnisse sind, so Präsident und CEO Hugh Agro, vielversprechend.

Ximen Mining – https://www.rohstoff-tv.com/play/ximen-mining-die-kenville-mine-ist-fuer-eine-kleine-profitable-gold-produktion-bereit/ – konzentriert sich auf Projekte in British Columbia. Dort ist das geopolitische Umfeld optimal und der aktuell niedrige kanadische Dollar hilft bei der Einsparung von Kosten. Zu 100 Prozent ist Ximen Mining am Gold Drop-, am Brett-Goldprojekt und am Treasure Mountain Silberprojekt beteiligt.

