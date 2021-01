2020 – das Jahr der Sparer

Bei den Erträgen schaut es allerdings nicht gut aus. Es wird gespart was das Zeug hält, denn die Deutschen sind eher risikoscheu. Viele scheuen sich Geld in Aktien zu stecken. Die Sparquote lag bei rund 16 Prozent, in 2019 waren es 10,9 Prozent. Im Vergleich zum Jahr 2019 kamen in 2020 rund 393 Milliarden zu den Ersparnissen dazu. Für 2021 wird jedoch damit gerechnet, dass Einiges nachgeholt werden wird. So rechnet die DZ Bank mit einem „Post-Corona-Boom“, was für die Konjunktur sicherlich förderlich ist.

Obwohl viele Bürger das Bestellen für sich entdeckt haben, wurde der Konsum also verringert. Lockdown-Maßnahmen und Sorgen über Einkommenseinbußen waren ursächlich. Dass das zusätzlich Angesparte einfach auf den Konten liegt, ist schade, denn es verliert an Wert. Die Inflation war in den letzten drei Jahren höher als die Zinsen. In Deutschland sind nur rund sieben Prozent des Geldvermögens in Aktien angelegt. Aktien haben sich nicht schlecht entwickelt und es gab praktisch keine Panikverkäufe bei Aktien.

Depots neu eröffnet haben im vergangenen Jahr besonders die jungen Anleger, eine erfreuliche Entwicklung. Ob sich dies fortsetzt, wird 2021 zeigen. Hier hat sich vielleicht das Thema Altersvorsorge ausgewirkt und Aktien attraktiver werden lassen. Ein ausgewogenes Aktienportfolio wäre ein guter Rat. Dabei sollten vor allem die Werte gut aufgestellter Goldunternehmen dabei sein.

Da wäre einmal OceanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=QCxsGLUVZc8 -, ein etablierter mittelgroßer Goldproduzent mit Projekten in den USA, Neuseeland und auf den Philippinen.

Bei den Projekten (Eau Claire in Quebec, Homestake Ridge in British Columbia, Committee Bay in Nunavut, Eleonore South JV in Quebec) von Fury Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=BSdxl11Ug7w – laufen die Bohrprogramme beziehungsweise wird kräftig ausgebaut.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OceanaGold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/ -) und Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -).

Gemäß ?34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/