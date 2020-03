2040 wird voraussichtlich jeder vierte Mensch in Deutschland alleine wohnen

Die Zahl der Einpersonenhaushalte wird nach der neuen

Vorausberechnung der privaten Haushalte von 17,3 Millionen im Jahr 2018 auf 19,3

Millionen im Jahr 2040 steigen. Damit werden 24 % aller in Privathaushalten

lebenden Menschen alleine wohnen. Im Jahr 2018 waren es 21 %. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, wird die Gesamtzahl der

Privathaushalte von 41,4 Millionen im Jahr 2018 voraussichtlich auf 42,6

Millionen im Jahr 2040 zunehmen (+ 3 %). Zugleich dürfte jedoch die Zahl der

Menschen in Privathaushalten um rund 1 % von 82,5 Millionen auf 81,7 Millionen

sinken.

Haushalte mit mehr als zwei Personen werden langfristig weniger

Bei Mehrpersonenhaushalten hat sich der Trend zu kleineren Haushalten in den

letzten Jahren zwar leicht abgeschwächt, da sich durch mehr Eheschließungen,

Geburten und Familienzuwanderung der Anteil der größeren Haushalte stabilisiert

hat. Trotzdem werden künftig in den Haushalten mit mehr als zwei Personen schon

allein aufgrund der Verschiebungen in der Altersstruktur der Bevölkerung

tendenziell weniger Menschen leben als heute. Die Zahl der Zweipersonenhaushalte

wird von 14,0 Millionen (2018) voraussichtlich noch bis 2028 leicht um 270 000

steigen und anschließend bis 2040 wieder auf 14,1 Millionen zurückgehen. Die

Zahl der Haushalte mit drei Personen wird danach kontinuierlich abnehmen und

2040 mit 4,4 Millionen um 11 % niedriger sein als 2018. Die Zahl der Haushalte

mit vier oder mehr Personen wird bis 2040 um 7 % auf 4,8 Millionen sinken.

Die durchschnittliche Zahl der Personen je Haushalt ist bereits zwischen 1991

und 2018 von 2,3 auf 2,0 deutlich gesunken. Bis 2040 wird sie voraussichtlich

weiter auf 1,9 Personen pro Haushalt abnehmen.

Entwicklung der Haushalte verläuft regional unterschiedlich

Regionale Unterschiede zwischen den Bundesländern in der Entwicklung der

Privathaushalte sind im Wesentlichen durch die demografischen Strukturen und die

künftige Bevölkerungsentwicklung in den Bundesländern bedingt. Die Gesamtzahl

der Privathaushalte wird bis 2040 voraussichtlich am stärksten in

Baden-Württemberg und Bayern zunehmen (jeweils +7 %). Ein besonders starker

Rückgang der Haushaltezahl ist in Sachsen-Anhalt (-9 %) und Thüringen (-8 %) zu

erwarten.

Methodische Hinweise

Als Privathaushalt zählt eine Gemeinschaft von Personen, die zusammen wohnen und

wirtschaften. Sie finanzieren in der Regel ihren Lebensunterhalt gemeinsam

beziehungsweise teilen sich die Ausgaben für den Haushalt. Personen, die nur für

sich selbst wirtschaften (Alleinlebende oder Wohngemeinschaften ohne gemeinsame

Haushaltsführung), gelten als eigenständige Privathaushalte. Haushalte und

Personen mit mehreren Wohnsitzen werden mehrfach gezählt.

Gemeinschaftsunterkünfte gelten nicht als Haushalte, können aber Privathaushalte

beherbergen (zum Beispiel den Haushalt des Hausmeisters). In

Gemeinschaftsunterkünften lebende Menschen zählen nicht zur Bevölkerung in

Privathaushalten.

Die Haushaltsvorausberechnung 2020 umfasst die Zeitspanne von 2019 bis 2040 und

liegt in zwei Varianten vor. Die Trendvariante schreibt die langfristigen

Veränderungen in der Verteilung der Bevölkerung nach Haushalten

unterschiedlicher Größe fort. Daneben wurde auch eine Status-Quo-Variante

berechnet, in der die Ausgangsverhältnisse im Haushaltsbildungsverhalten

konstant gehalten wurden. Beide Varianten spiegeln die Auswirkungen der

künftigen Bevölkerungsentwicklung auf die Haushaltszahl und -struktur wider. Die

Trendvariante berücksichtigt darüber hinaus die Verhaltensänderungen der

Bevölkerung bei der Bildung der Privathaushalte und stellt somit ein

umfassenderes Zukunftsmodell dar. Die oben genannten Angaben sind Ergebnisse der

Trendvariante.

Grundlagen dieser Modellrechnungen sind die Angaben aus dem Mikrozensus zur

Entwicklung der Privathaushalte in den Jahren 1991 bis 2018 einerseits und die

Ergebnisse der 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung (Variante 2) zur

Entwicklung der Einwohnerzahlen bis 2040 andererseits. Die langfristigen

Vorausberechnungen können nicht die Zukunft vorhersagen. Sie zeigen die

Auswirkungen bereits angelegter Strukturen auf die künftige Entwicklung der

Bevölkerung und Privathaushalte und liefern quantitative “Wenn-Dann-Aussagen”.

Dabei stützen sie sich auf eine fundierte Datengrundlage, welche die Ableitung

der Annahmen über die künftige Entwicklung der demografischen Faktoren erlaubt.

Weiterführende Informationen

Eine ausführliche Darstellung der künftigen Entwicklung der Haushalte und der

Bevölkerung in Privathaushalten in Deutschland, westdeutschen und ostdeutschen

Flächenländern sowie in den Stadtstaaten enthält der Tabellenband “Entwicklung

der Privathaushalte bis 2040 – Ergebnisse der Haushaltsvorausberechnung 2020″.

Er kann im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes kostenfrei unter

www.destatis.de – Bevölkerung – Haushalte & Familie heruntergeladen werden.

Weitere Informationen zur 14. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung stehen

darüber hinaus unter www.destatis.de – Bevölkerung –

Bevölkerungsvorausberechnung bereit.

Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen

sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter

https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.

