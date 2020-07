23. Energietag RLP der Transferstelle Bingen

Die Zahl der Neuinfektionen und die aktuelle Situation in Deutschland rund um die Corona-Pandemie haben uns Mut gemacht, unseren 23. Energietag RLP – wenn auch in einer etwas anderen Form und natürlich unter Einhaltung der geforderten Sicherheitsmaßnahmen – umzusetzen und Sie heute recht herzlich dazu einzuladen! Der Energietag wird als Präsensveranstaltung mit begrenzter Teilnehmerzahl sowie paralleler Onlinetagung am 3. September 2020 an der TH Bingen angeboten. Durch diese Regelung haben wir die Möglichkeit, vielen Menschen die Gelegenheit zu geben, auch in diesem schwierigen Jahr mit dabei zu sein.

Die weltweite Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf den Klimaschutz in unserer Region. Dass man die doch sehr unterschiedlichen Einflüsse zusammen betrachten muss und auch Synergien schaffen kann, diskutieren wir am Vormittag ?zusammen mit Politik, Verbänden und Anwendern.

Gibt es einen Konsens für die Erreichung der Klimaziele, der von allen mitgetragen wird und umsetzbar ist?

Diskutieren Sie dies gerne mit uns! Wir freuen uns auf Sie.

Unseren Programmflyer finden Sie in Kürze auf unserer Webseite unter www.tsb-energie.de