25. April, TU Ilmenau: Statt Tag der offenen Tür virtueller HIT@HOME

Um Studieninteressierten auch in Corona-Zeiten die Möglichkeit zu geben, sich über ein Studium an der Technischen Universität Ilmenau zu informieren, gibt es am 25. April 2020 statt des traditionellen Tags der offenen Tür einen virtuellen Hochschul?informationstag. Beim HIT@HOME können sich Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus über alle Studiengänge der TU Ilmenau in den Bereichen Technik, Naturwissenschaften, IT, Wirtschaft und Medien informieren. Das Programm des interaktiven Hochschulinformationstags und den Zugang zum Livestream und den Webinaren finden sich auf der Webseite www.tu-ilmenau.de/hit.

HIT@HOME bietet von 10 bis 14 Uhr einen Livestream, in dem die Schüler von den online zugeschalteten Professorinnen und Professoren Informationen zu allen Studiengängen an der TU Ilmenau erhalten und Interessantes über die Universität erfahren. In einem Live-Chat können sie den Studierenden Theresa und Kai Fragen stellen, die diese an die Professoren weiterreichen. Ein virtueller Rundgang mit dem Campusspezialisten Alex vermittelt ihnen einen zusätzlichen Eindruck von der Universität.

Ergänzend zum Livestream können die Schülerinnen und Schüler von 10:30 bis 14:30 Uhr eine Reihe von Webinaren besuchen, in denen sie vertiefte Informationen zu einzelnen Studiengängen erhalten. Dazu Details zur Bewerbung, zum Studierendenleben und zu Themen wie BAFöG und Wohnen, ErstiWoche und Vereinsleben an der Uni. Auch in den Webinaren können die Studieninteressierten ihre eigenen Fragen stellen: Zahlreiche Experten der Universität und auch Studierende sind online zugeschaltet.

Derzeit arbeiten viele engagierte Mitarbeiter und Studierende an der Universität intensiv daran, das interaktive Informationsangebot für den HIT@HOME auf die Beine zu stellen. Technische Voraussetzung für die Teilnahme am virtuellen Hochschulinformationstag sind ein internetfähiges Endgerät ? PC, Notebook, Tablet oder Smartphone ? und eine gute Internetverbindung. Das HIT@HOME-Programm, weitere Informationen und den Zugangs-Link zum Livestream finden die Schüler auf der Webseite www.tu-ilmenau.de/hit. Bei weiteren Fragen steht die Studienberatung der TU Ilmenau per Mail (studienberatung@tu-ilmenau.de) und telefonisch (03677 69-2022) gerne zur Verfügung.

Start des Wintersemesters 2020/21 ist planmäßig der 1. Oktober. Ab dem 16. Mai und bis zum 15. Oktober können sich Studieninteressierte in die Studienfächer mit Bachelor- und Diplomabschluss NC-frei einschreiben.