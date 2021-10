25 Jahre ZMI– Zeiterfassung überall

Gegründet wurde der Spezialist für HR-Software im Jahr 1996 von Steffen Berger und war damit eines der ersten Unternehmen in Deutschland, das sich auf die Digitalisierung der Personalzeiterfassung mittels Software und Erfassungsterminals fokussierte. „Wir haben sehr früh erkannt, dass wir mit der Digitalisierung dieses Prozesses unseren Kunden in allen Branchen einen deutlichen Mehrwert bieten können“ so Geschäftsführer Steffen Berger.

„Wir freuen uns über die Ehrenurkunde der IHK Würzburg-Schweinfurt, die vom stellvertretenden Hauptgeschäftsführer Dr. Sascha Genders überreicht wurde. Nach 25 Jahren blicken wir mit Stolz auf unser Unternehmen und das Team, welches kontinuierlich und voller Motivation an neuen Lösungen, deren Vermarkung und Implementierung arbeitet.“ Das Unternehmen lebt bewusst flache Hierarchien und agiles Arbeiten, um auf die immer kürzeren Innovationszyklen im Bereich der IT angemessen zu reagieren.

ZMI hat sich zu einem führenden Lösungsanbieter für die Bereiche HR, Organisation und Sicherheit entwickelt. Das Portfolio umfasst branchenneutral einsetzbare Software, Hardware-Terminals und Mobile Apps für Personalzeiterfassung, Employee Self Service, Digitale Personalakte, Auftrags- und Projektzeiterfassung, Personaleinsatzplanung sowie Zutrittskontrolle. Sämtliche Applikationen sind als Cloud-Lösung (SaaS) und On-Premises verfügbar.

Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und zählt heute mehr als 50 Mitarbeiter. ZMI betreut heute bereits über 1.600 Kunden in der DACH-Region aus allen Branchen und Unternehmensgrößen von 5 bis mehr als 15.000 Mitarbeiter. Zur ZMI GmbH gehören neben dem Unternehmenssitz in Elfershausen Niederlassungen in Bochum, Hamburg, Nürnberg, München, Stuttgart und Wien. Neben Software und Hardware bietet ZMI auch umfassenden Service in Form von Beratung, Projektmanagement, Schulung und Kundensupport.