28 BLACK erhöht Marken-Awareness / Energy Drink 28 BLACK auf Roadshow durch die Republik (FOTO)

28 BLACK bewirbt seine Produktpalette, allen voran seinneuestes Mitglied 28 BLACK Hanf, mit einer ausgedehnten Roadshow durch dieRepublik. Ab sofort ist das 28 BLACK Team wieder unterwegs und wird bis Novemberin zahlreichen Städten deutschlandweit Kunden über das Neuprodukt informierenund Gratisproben verteilen.

Die Promotionaktion startet in Office Parks und Co-Working Spaces und führt im

Sommer in die Innenstädte. “Mit der Roadshow und dem Produktsampling steigern

wir den Bekanntheitsgrad von 28 BLACK und können die Konsumenten davon

überzeugen, dass ein Energy Drink nicht unbedingt nach Gummibärchen schmecken

muss. 28 BLACK ist obendrein ohne Taurin und mit dem V-Label ausgezeichnet, also

ideal für Veganer, Vegetarier und Flexitarier, sowie gluten- und laktosefrei”,

erklärt Felin-Joy Sade, Marketing Director bei 28 BLACK. “Außerdem ist uns der

direkte Kontakt zu den Konsumenten sehr wichtig.”

Für die Umsetzung der Roadshow ist die Agentur unicum marketing verantwortlich.

Wo und wann das 28 BLACK Team unterwegs ist, kann unter www.28black.com

nachgelesen werden.

Über 28 BLACK

28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben.

Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid

Drinks AG (www.splendid-drinks.com).

28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe

aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten

für jeden Geschmack – von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu

sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur

geschmacklich, sondern auch optisch – die stylischen Dosen wurden für ihr

unverwechselbares Design mit dem German Design Award 2018 in der Kategorie

“Excellent Communications Design Packaging” ausgezeichnet.

