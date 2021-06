29. FED-Konferenz in Bamberg zum Thema Nachhaltigkeit

Vom 16. bis 17. September 2021 lädt der FED e.V. Fachleute aus der Elektronikindustrie und angewandten Forschung zur 29. FED-Konferenz nach Bamberg ein. Unter dem Motto ?Nachhaltig & erfolgreich: Fertigungs- und Managementprozesse in einer neuen Arbeitswelt? können sich die Teilnehmer in 52 Vorträgen über Prozesse, Lösungen, Erkenntnisse und aktuelle Entwicklungen im Elektronikdesign sowie in der Leiterplatten- und Elektronikfertigung informieren. Endlich wieder haben Branchenvertreter die Möglichkeit zum Networking und zum persönlichen Austausch ? natürlich im Rahmen eines Hygienekonzeptes, das die Einhaltung aller Regeln sicherstellt.

Warum Nachhaltigkeit nicht nur ökologisch Sinn macht

Krisen stoßen Veränderungen an. Die neue Arbeitswelt schafft Abhängigkeiten, Lieferketten werden überdacht und der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen wird immer wichtiger. Nachhaltigkeit heißt Prozesse und Produkte neu zu denken. Die FED-Konferenz zeigt Wege und gibt Antworten auf nachhaltige Prozesse und Produkte in der Elektronikbranche.

Der Keynote Speaker am Freitag bringt es auf den Punkt: Nachhaltigkeit ergibt nicht nur ökologisch Sinn. Andreas Huber, Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft Club of Rome, erläutert die globalen Herausforderungen im 21. Jahrhundert und analysiert Gründe für Fehlentwicklungen. In seinem Vortrag verknüpft er globale Trends mit lokalen Gestaltungsmöglichkeiten und macht deutlich, warum es für Unternehmen in der Technologiebranche wichtig ist, Standpunkte zu überdenken und Weitsicht zu entwickeln.

Ziele erfolgreich erreichen: Vom Supply Chain Management bis zur künstlichen Intelligenz in der Fertigung

In der Keynote am ersten Konferenztag schildert Joey Kelly als Unternehmer und Ausdauersportler, wie Ziele erreicht werden können. Er absolvierte unter anderem 50 Marathons, 9 Wüstenläufe, dreimal das Radrennen ?Race Across America? (von der West- zur Ostküste der USA) und insgesamt über 100 Marathons. In 17 Tagen und 23 Stunden durchquerte Joey Kelly 2010 Deutschland von Wilhelmshaven bis zur Zugspitze.

In Einzelvorträgen berichten Experten über aktuelle Herausforderungen und Trends in der Elektronikbranche. Fachleute berichten beispielsweise über das Supply Chain Management und gehen auf folgende Fragen ein: Prozessoptimierung, aber wie? Von Excel bis KI-Software, Supply Chain 4.0 ? Wie das ERP-System zum digitalen Einkäufer wird? Wie kann mit Automatisierung den steigenden Herausforderungen begegnet werden?

Zum fertigungsgerechten Leiterplattendesign präsentieren Redner ihre praxisnahen Beispiele: von der cleveren Bauteilauswahl – über das Thema Entwickler, der die Leiterplattenzuverlässigkeit positiv beeinflussen kann – bis hin zu den Anlieferungsformen einer Leiterplatte. Weitere Referenten beleuchten das Thema KI in der Fertigung mit Vorträgen zu den Themen: Optimierungsstrategien des Material-Handlings in der Produktion im Zeitalter von Industrie 4.0, intelligenter Materialfluss in der SMD-Fertigung oder der Einsatz von Datenbrillen bei Montagearbeiten.

Rundum-Programm: Ausstellung und Ehrung der besten Leiterplattendesigner und Nachwuchskräfte

Das Nebenprogramm sorgt für Abwechslung und bietet Zeit zum Netzwerken: Auf der großen Ausstellungsfläche sind rund 30 Unternehmen aus der Elektronikbranche vertreten, darunter Designdienstleister, Leiterplattenexperten, EMS-Firmen, Software-Anbieter und Zulieferer für die Elektronikfertigung. Die Ausstellung kann in den Pausen sowie vor und nach der Konferenz besucht werden.

Am Abend des ersten Konferenztages wird gefeiert: In der Abendveranstaltung würdigt der FED die Gewinner des PCB Design Award und PAUL Award und stellt die herausragenden Siegerprojekte vor. Beim PAUL Award 2020 traten Techniktalente (15-25 Jahre) aus den Bereichen Smart Home und Smart Clothes gegeneinander an. Die Gewinner sind: Paul Goldschmidt (18 Jahre) mit dem Projekt ?Open-Source-Sensorsystem zur Temperaturüberwachung von Flüssigkeiten?, Lukas Biethan (19 Jahre, 3er Team) mit dem Projekt ?Lora Sense (Long Range) zur Überwachung von Kellern? und Philipp Lorenz (22 Jahre) mit dem Projekt ?Technologiestudie: Energy Harvesting in Laufschuhen?.

Der PCB Design Award würdigte die komplexe Arbeit von Leiterplattendesignern in den Kategorien 3D/Bauraum, hohe Verdrahtungsdichte und hohe Übertragungsraten (HDI) sowie besondere Kreativität. Die Sieger 2020 sind: Thomas Blasko (CiBOARD electronic, Projektbeschreibung für ein System zur Laserscanner-Positionsmessung), Georg Scheuermann (TQ-Systems, Computer-on-Module mit diversen High-Speed-Schnittstellen sowie Speicherblöcken) und Michael Matthes (WITTENSTEIN cyber motor, ?Design zur Ausrichtung von Nanosatelliten im erdnahen Orbit?).

Weitere Informationen und Anmeldung zur FED-Konferenz unter: www.fed-konferenz.de