3 LIVE Webinare am 13. Mai: Outlook, OneNote & Excel

Die ASB Akademie GmbH bietet die folgenden drei Live Webinare mit IT Experte Thomas Müller an. Die Webinare können einzeln oder in Kombination gebucht werden.

LIVE Webinar 10.00 Uhr ? 11.30 Uhr

E-Mails mit Outlook: Frische Ideen für die Assistenz 4.0

Die Bearbeitung von E-Mails nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Daher lohnt es sich, Ihre Arbeit mit Outlook zu optimieren. Sie erhalten die besten Tipps zum E-Mail Handling und nutzen Outlook dadurch einfacher, schneller & besser.

? 5-Finger Methode ? und der Posteingang ist garantiert leer

? Kategorien, Suchordner, Regeln & Wiedervorlagen optimal nutzen

? Suchen 2.0 ? so finden Sie schneller ihre Mails

? Wiederkehrendes mit QuickSteps automatisieren

LIVE Webinar 13.00 Uhr ? 14.30 Uhr

Digital Working mit OneNote

Ist OneNote der Alleskönner im Office 4.0? ? Lernen sie die wichtigsten Funktionen von OneNote kennen und erfahren , wie Sie es für Notizen, Protokolle & vieles mehr nutzen können. Wir zeigen Ihnen ?kurz & knackig? die Best-Practice-Wege für Ihr digitales Notizbuch.

? Strukturen in OneNote erstellen (Bücher, Abschnitte, Seiten, etc.)

? Inhalte pflegen (Texte, Bilder, Tabellen, Dateien, etc.)

? Kategorisieren von Inhalten

? Suchen in OneNote: Die 4 Varianten im Überblick

LIVE Webinar: 15.00 Uhr ? 16.30 Uhr

Excel kann mehr: Neue und versteckte Features, die Spaß machen

Excel kennt jede/r, aber die wenigsten von uns nutzen es optimal. Lernen Sie neue Funktionen & fixe Tastenkombinationen kennen, die Ihnen Ihre Arbeit erleichtern. Lassen Sie sich überraschen, wie schnell und einfach Sie zum Beispiel Tabellen individuell gestalten, Daten filtern oder Listen optimieren können!

? WENN und SVERWEIS ? so einfach kann nachschlagen sein

? Bedingte Formatierung ? Zahlen optisch unterstreichen

? Blitzvorschau ? Datenaufbereitung in Perfektion

? Sparklines ? kleine aber feine Diagramme für eine Zelle

Teilnahmegebühr

95,00 Euro zzgl. MwSt. je Webinar (1,5 Stunden)

250 Euro bei Buchung aller drei Webinare am 13.05.2020 (3 x 1,5 Stunden).

Kurzprofil des Referenten: Thomas Müller

ist seit über 17 Jahren als Trainer und IT-Berater speziell im Office Umfeld tätig.

?Freude und Spaß sind die Grundzutaten für ein erfolgreiches Seminar? ? genau das ist sein Motto für jedes Seminar, denn nur Spaß und Freude können nach dem Verständis von Herrn Müller ein zielführendes Lernen ermöglichen.

Der gelernte Informationstechnologische Assistent hat einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftsinformatik und ist zudem Certified IT-Business Consultant /geprüfter IT?Berater (IHK).