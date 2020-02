3 Workshops an einem Tag

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses für Assistenz, Office Management und Sekretariat starten mit einem gemeinsamen, interaktiven Workshop voller Rhythmus und Musik, haben im Anschluss die Wahl zwischen unterschiedlichen 13 halbtägigen Workshops und beenden den Tag mit einer gemeinsamen Abendveranstaltung.

Im Folgenden wird ein exemplarischer Tagesablauf mit den entsprechenden Workshopbeschreibungen vorgestellt, es sind zahlreiche alternative Workshop-Kombinationen möglich, das gesamte Programm ist auf der Website des Anbieters zu finden.

📌 Interaktiver Start in den Tag mit Drum Olé

📌 Workshop 1: Zwischen Sekretariat und Sachbearbeitung

Komplexe Aufgaben, fachliches Know-how, hohe Flexibilität & Lösungskompetenz prägen Ihren Alltag. Sie arbeiten in zwei Rollen und das erfordert, klare Prioritäten zu setzen und einen guten Überblick zu haben.

Schauen Sie über den Tellerrand und erfahren Sie, wie Sie in der „Doppelrolle“ überzeugen.

• Assistenz XXL – ein neuer Trend?

• Ihre persönliche Rollenanayse

• Prioritätenmanagement in der Doppelrolle; „Nein“ sagen

• Standortbestimmung – so meistern Sie alle Herausforderungen

📌 Workshop 2 (3 Stunden): Alles im Griff: Optimale Arbeitsplatzorganisation

„Arbeitest du schon, oder organisierst du dich noch?“ Kommt Ihnen das bekannt vor? – Prozesse werden komplexer, Abläufe und Zuständigkeiten verändern sich,.neue Arbeitstools schießen wie Pilze aus dem Boden. Hinzu kommen Trends aus „New Work“ – Open Space und Mobiles Arbeiten…

• Wo bitte finde ich was? – So schlaffen Sie klare Strukturen.

• Old school vs. new school

• Prozesse hinterfragen, steuern & vereinfachen: Simplify your office

• Erfolgsgeschichten – Lernen von den Besten

Trainerin der beiden vorgestellten Workshops ist Beate Oehl: Frau Oehl leitet seit über 15 Jahren die Agentur für Personalentwicklung, Beratung und Training. Sie ist langjährige Dozentin der Hochschule Fresenius in Idstein, an der sie Bachelor- und Master-Studenten Softskills mit den Schwerpunkten Kommunikation, Präsentation und Moderation und Human Resources Management Skills in englischer und deutscher Sprache vermittelt.

Darüber hinaus ist sie fachliche Leiterin und Autorin für verschiedene Fernlehrgänge für Fach- und Führungskräfte. Vor ihrer Selbstständigkeit war Frau Oehl im Bereich Human Resources Development als Personalentwicklerin mit dem Schwerpunkt Continuous Technical Development und Führungskräfteentwicklung im Forschungsbereich der Firma 3M Laboratories (Europe) tätig.

Die Teilnahmegebühr beträgt für einen Tag 690,– zzgl. MwSt.

Im Teilnahmepreis sind neben den drei Workshops auch Seminarunterlagen, ein Teilnahmezertifikat der ASB Akademie GmbH, Pausenverpflegung und -getränke, Mittagessen und die Abendveranstaltung, inklusive Abendessen und Getränken, enthalten.

Die Workshops finden im Rahmen der Assistenztage 2020 statt – bei diesem Assistenzkongress vom 13. – 15. Mai haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, an drei Tagen bis zu sieben unterschiedliche Workshops zu besuchen; die Tage sind einzeln oder in Kombination buchbar.

Fragen rund um die Veranstaltung im nh Hotel Heidelberg beantwortet Herr Christian Zagrodnik unter Tel: 06166/ 93 38 938.