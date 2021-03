30 m? LED-Fläche vor dem Pflanzenhof Moubis in Ibbenbüren

Digital Signage Lösungen ersetzen immer häufiger Großplakate im Außenbereich

(Ibbenbüren, 10.3.2021) Als ein echter Hingucker, mit stolzen Ausmaßen von ca. 5 x 3 Metern doppelseitiger LED-Fläche präsentiert sich seit einigen Tagen die neue Digital Signage Lösung des Pflanzenhofes Moubis in Ibbenbüren. Auch vorher warb der Pflanzenhof bereits mit unterschiedlichen Großplakaten um Kundschaft und nutzte dabei seine strategisch gute Verkehrsanbindung direkt an der Autobahnausfahrt der A 30 und der Münsterstraße als Hauptverkehrsachse in Richtung Innenstadt von Ibbenbüren.?

Mit der neuen Outdoor-LED-Wand setzt Henning Moubis, Geschäftsführer des gleichnamigen Pflanzenhofes, nun auf die digitale Technologie. In Zusammenarbeit mit der Wrocklage Werbewerkstatt wurde ein Großdisplay konzipiert, das doppelseitig sowohl vom Parkplatz des Unternehmens als auch von der Straße für Aufmerksamkeit sorgen soll. „Wir wollen schnell und flexibel auf sich ständig ändernde Anforderungen reagieren können.“, so beschreibt Henning Moubis seine Entscheidung für ein digitales Display. „Eine moderne Kundenkommunikation ist uns dabei besonders wichtig.“ so Moubis weiter.?

Stechend brillante Farben des Displays sorgen dafür, dass die emotional sehr ansprechenden Pflanzen- und Blumenbilder sofort ins Auge fallen. Genau hier liegen auch die Vorteile von digitalen Werbelösungen: Die Möglichkeit ganze Bilderstories zu veröffentlichen wie auch die besondere Bildqualität machen hier ganz klar den optischen Unterschied und den damit verbundenen Werbeerfolg aus. Hinzu kommt der einfache Motivwechsel, um jederzeit aktuell und flexibel kommunizieren zu können.

Die gesamte Anlage besteht aus einem Full-color LED Display. Die Auflösung beträgt 768 x 432 Pixel. Die Ausrichtung der Displayfläche Richtung Süden stellt besondere Herausforderungen an die Bildschirmtechnik dar, damit die Bildmotive auch bei direktem Sonneneinfall gut sichtbar bleiben. Das stabile Metallgehäuse hat eine stolze Gesamthöhe von sechs Metern. Gesteuert wird die Anzeige durch eine Redaktions- und Systemsoftware, mit der Zeitschienen definiert sowie die gewünschten Bild- oder Videodateien hochgeladen werden können. Auch die komplette Hardwaretechnik wie die Einstellung von Helligkeiten, Abschaltzeiten etc. wird durch die CMS-Software gesteuert.

„Die Zusammenarbeit mit den Experten der Wrocklage Werbewerkstatt war sehr zufriedenstellend.“, zieht Auftraggeber Moubis Resumée. „Sie boten uns ein „Rundum-Sorglos-Paket“, das mit der Konkretisierung unserer ersten Ideen begann, die gesamte Projektplanung umfasste und bis zur Betreuung und Installation vor Ort reichte.“ Sogar die Abstimmungen mit den zuständigen Behörden und das Genehmigungsverfahren wurden größtenteils von Wrocklage übernommen.

Neben der Digital Signage Lösung beim Pflanzenhof Moubis haben die Digital Signage Experten der Wrocklage Werbewerkstatt weitere LED-Werbeanlagen konzipiert und installiert. So wurden z. B. mehrere LED-Displays als Anzeige für den Autozug nach Sylt installiert. In Ibbenbüren gibt es darüber hinaus noch ein zweites Referenzprojekt: Beim Baumarkt Kamp im Industriegebiet Laggenbecker Straße Ost steht bereits seit einigen Monaten ein ähnliche LED-Werbewand und wirbt um Aufmerksamkeit.??

Mehr zu Digital Signage Lösungen und weiteren Outdoor-Projekten der Wrocklage Werbewerkstatt finden Sie auf der Unternehmenshomepage ( https://www.digital-signage.center/ )

?