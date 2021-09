30 Prozent Kosten sparen mit der HR Document Box

Lästiges Versenden von HR-Papierdokumenten gehört mit der HR Document Box von aconso der Vergangenheit an. So können die HR-Angestellten sämtlichen Mitarbeitern im Unternehmen wichtige Personaldokumente digital zur Verfügung stellen, anstatt sie jedes Mal aufs Neue auszudrucken und per Post zu verschicken. Darüber hinaus lassen sich regelmäßig wiederkehrende Dokumente wie Entgeltabrechnungen oder Arbeitszeitnachweise ganz automatisch über das System versenden. HR-Mitarbeiter sparen dadurch viel Zeit und Aufwand ein und verfügen wieder über mehr freie Kapazität im Personalwesen.

Sekundenschneller Zugriff 24/7

Durch die zentrale, digitale Bereitstellung der Personalpapiere können die Mitarbeiter zu jeder Tages- und Nachtzeit auf ihre Dokumente zugreifen – und das auch außerhalb des Unternehmensnetzwerkes. Gerade in Zeiten von Corona, wenn beispielsweise Passierscheine oder Impfnachweise unverzüglich bereitliegen müssen, ist das von besonders großem Vorteil. Zudem lassen sich Dokumente auch einfach und zuverlässig an Mitarbeiter zustellen, die erst kürzlich das Unternehmen verlassen haben. Erreichbar ist die HR Document Box für Personaler und Mitarbeiter Device-unabhängig – sie können also mit Smartphone, Tablet oder Laptop jederzeit auf die benötigten Dokumente zugreifen.

Daten- und Umweltschutz haben oberste Priorität

Die HR Document Box von aconso garantiert durch ein mehrstufiges Sicherheitssystem höchsten Datenschutz. So ist mittels Zwei-Faktor-Authentifizierung, individueller Verschlüsselung und revisionssicherer Archivierung sichergestellt, dass nur berechtigte Personen Zugriff auf die entsprechenden HR-Dokumente haben. Zudem laufen die Daten bei einem deutschen ISO/IEC 27001 zertifizierten Provider zusammen.

Die digitale Ablage in der Dokumentenbox ist nicht nur sicher – sie vermindert auch den CO2-Fußabdruck eines Unternehmens. Denn Ausdrucke und der Versand per Post sind so kaum mehr notwendig, was sich positiv auf Umwelt- und Klimaschutz auswirkt.

Die Vorteile der HR Document Box von aconso auf einem Blick:

• Einsparung von Kosten, Aufwand und Zeit

• Keine Ausdrucke und Postversände mehr nötig

• Problemlose Integration der Digitalen

Personalakte und SuccessFactors möglich

• Einfach, unkompliziert und intuitiv zu

bedienendes HR-System

• Sekundenschnelle Zustellung kurzfristig

benötigter Dokumente

• Endgerät-unabhängiger Zugriff rund um die

Uhr

• Hoher Datenschutz durch mehrstufiges

Sicherheitssystem

• Positiver Beitrag zum Umweltschutz

Weitere Informationen zur HR Document Box finden Sie auch unter https://www.aconso.com/hr-software/hr-document-box/