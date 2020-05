30seitiges Premium Skript zum digitalen Verhandeln (eNegotiation) jetzt als Gratis-Download

Tipps für erfolgreiches Verhandeln (nicht nur in der Corona-Krise) –

insbesondere über digitale Kanäle

(GRATIS-Manuskript zur weiteren (auch redaktionellen) Verwertung)

Mainz, den 3.5.2020: Der Mainzer Verhandlungsexperte Andreas Winheller (Gründer des Netzwerks Verhandlungsperformance Consulting) betreut seit fast 20 Jahren Organisationen und Unternehmen verschiedenster Branchen bei herausfordernden Verhandlungen. Als einer der ersten Deutschen absolvierte er die Trainerausbildung am renommierten Harvard Verhandlungsprogramm (Program on Negotiation at Harvard Law School). Seitdem hat er eine Viertelmillion Euro investiert, um sich weltweit an den besten Instituten in den verschiedenen Disziplinen des Verhandelns ausbilden zu lassen. (vgl. Trainerprofil anbei)

Die Corona-Krise stellt die deutsche Wirtschaft genauso wie Politik und Verwaltung vor gewaltige Verhandlungsanforderungen. Oft müssen Verhandlungen mit existenzieller Bedeutung unter hohem Zeitdruck und ohne einen Rechtsanspruch geführt werden, z.B. Anpassung von laufenden Verträgen.

Besonders herausfordernd: Diese Verhandlungen müssen auf digitalen Kanälen (Telefon, E-Mails, Videokonferenzen, Messenger) geführt werden, auch dort wo bislang persönliche Gespräche Standard waren. Dies führt zu großer Unsicherheit und großen Problemen. Gleichzeitig schießen halbgare – und oft unseriöse – Beratungsangebote für “eNegotiation” aus dem Boden.

Andreas Winheller, der in der Vergangenheit keine Presse- oder PR-Arbeit gemacht, sondern im Stillen für seine Kunden gewirkt hat, hat deshalb in dieser Woche beschlossen, sein Schulungs-Handout zu digitalen Verhandlungen an die deutsche Fach- und Führungskräfte zu verschenken. Dieses Handout ist seit Jahren Bestandteil des exklusiven Schulungsordners zum Grundseminar von Verhandlungsperformance Consulting. Dort werden auf 30 Seiten Praxistipps auf Grundlage der aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu professionellen digitalen Verhandlungen dargestellt.

Einerseits kann es für Ihre eigene Arbeit hilfreich sein, andererseits haben Sie vielleicht auch Interesse an einer redaktionellen Berichterstattung zu diesem Thema z.B. im Rahmen von Ratgeber-Artikeln.

Andreas Winheller steht Ihnen jederzeit gerne als Experte für professionelle Verhandlungsführung zur Verfügung.

Als gefragter Verhandlungscoach hat er in den letzten 20 Jahren Verhandlungen im Wert von vielen Milliarden Euro in verschiedensten Bereichen optimiert. Seine Praxiserfahrungen erwarb er z.B. im Gesundheitsbereich, im Bereich von Tarifverhandlungen & Labor Relations, von Firmenkäufen und Beteiligungen, von Kooperationsverträgen und Forschungskooperationen und Rahmenverträgen verschiedenster Themen. Seine Kunden kommen z.B. aus der Luftfahrt-industrie, aus dem Automobilbereich und Maschinenbau, aus Gesundheits- und Sozialwesen, aus Transport- und Logistik. Dabei berät er vom DAX-Konzern, über den “Hidden Champion” im Mittelstand bis zum Start-up-Unternehmer auch Behörden auf Landes- und Bundesebene und verschiedene Gewerkschaften im gesamten deutschsprachigen Bereich.

Neben seinen vielfältigen Verhandlungsausbildungen ist Andreas Winheller Diplom-Jurist und hält Mastergrade in Mediation (M.M.), Personalentwicklung (M.A.) und kognitiven Neuro-wissenschaften (MCN). Er ist Lehrbeauftragter für Verhandlungswissenschaft an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.

Andreas Winheller hat dutzende Veröffentlichungen über Verhandlungsführung, Framing, Konfliktmanagement und professionelle Kommunikation, darunter die Fachbücher “Mediation und Verhandlungsführung” (mit Sigi Rosner), “Gelingede Kommunikation” (mit Sigi Rosner), “Praxishandbuch Mediation” (mit Denis Kittl und Christian Wermke), “Exzellente Kommunikation im Wirtschaftsleben” (mit Christian Wermke) und “Zeit-Seeing” (mit Denis Kittl).

Er gründete und leitet bis heute das Netzwerk Verhandlungsperformance Consulting, in dem verschiedene deutsche Verhandlungsexperten organisiert sind, und die Verhandlungsperformance Academy in Mainz, die Verhandlungsausbildungen nach internationalem Top-Standard anbietet.

Download-Link für das Gratis-Handout zu eNegotiations (ohne Anmeldung):

www.verhandlungsperformance.de/service/downloads