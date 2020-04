3D Quarz und Oszillatoren-Modelle erleichtern das Design-in

Nachdem GEYER seine Y Quarz-App, mit Analyse Tool zur Unterstützung bei der Auslegung des Quarzes und Optimierung der Oszillator-Schaltung, zur Verfügung gestellt hat, bietet GEYER nun Entwicklungsingenieuren zur weiteren Erleichterung des Design-in ab sofort 3D-Quarz- und Oszillatoren-Modelle für CAD an.

3D Modelle stehen für alle gängigen GEYER-Baugrößen zur Verfügung. Dies ist ein kostenloser Service von GEYER.

Die App steht kostenlos im Google Play Store zum Download zur Verfügung.

GEYER electronic ist Hersteller von frequenzgebenden Quarzprodukten wie Schwingquarzen, Oszillatoren, Resonatoren und Filtern mit Hauptsitz in Gräfelfing. Mit dem eigenen Design- und Testcenter in München kann GEYER electronic jederzeit auf die Wünsche und Anforderungen seiner Kunden reagieren und das gesamte Quarz Knowhow in das Schaltungsdesign einfließen lassen.