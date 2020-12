3D-Visionalisierung mit innovativer App zur Darstellung von Anschlagsystemen für persönliche Schutzausrüstung (PSAgA) gegen Absturz

Arbeiten in der Höhe ist in vielen Branchen unverzichtbar. Arbeiter sind hierbei einem lebensgefährlichen Absturzrisiko ausgesetzt. Mit Renneberg Produkte u. Service c/o Deutsche Handelsgesellschaft für Absturtzsicherung und PSA finden Verantwortliche in nur drei Schritten eine effektive Absturzsicherung.

Montage, Demontage, Wartung und Instandhaltung von Maschinen und Anlagen können in vielen Fällen nur vor Ort, in großer Höhe, von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Wo sich Arbeiter hoch über dem Boden konzentriert ihrer Arbeit widmen, begleitet sie ein konstantes Risiko: ein falscher Schritt, eine kurze Unachtsamkeit oder eine anderweitige Ablenkung und ein Sturz zieht schwerste Folgen nach sich. Statistisch betrachtet enden rund 40 Prozent aller Arbeitsunfälle in Höhen zwischen einem und drei Metern tödlich. Der Absturz ist damit unter den Arbeitsunfällen die mit Abstand häufigste Todesursache.

Mit Produkten von 3M und dem Handelspartner RENNEBERG Produkte u. Service lässt sich das mit einem Absturz verbundene Risiko maßgeblich verringern.

Die Auswahl der geeigneten Systeme und der passenden persönlichen Schutzausrüstung ist von zentraler Bedeutung, um mit verfügbaren Produkten der RENNEBERG Produkte u. Service das individuelle Absturzrisiko zu mindern und das Leben und die Gesundheit von Arbeitern zu schützen.

Nicht erst durch Corona ist die Auswahl der geeigneten Ausrüstung durch fachkundige Beratung vor Ort eine zeitraubende Angelegenheit. Sie zu planen und zu organisieren erweist sich in vielen Fällen als Hindernis, zu Lasten des einfachen Arbeiters. RENNEBERG Produkte u. Service nutzt deshalb die Möglichkeiten der Digitalisierung, um Verantwortlichen in wenigen Schritten die Auswahl der passenden Ausrüstung zu ermöglichen, ohne eine Beratung durch einen Außendienstmitarbeiter in Anspruch nehmen zu müssen.

3D-Visualisierung von Anschlagsystemen mit der Smartphone-App

Mit Hilfe einer 3MTM Fall Protection App können Nutzer und Verantwortliche für Arbeitsschutz in Unternehmen ohne Anleitung die 3MTM Fall Protection Anschlagsysteme für Absturzsicherung erkunden und mit Hilfe von Virtual Reality Funktionen den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort visuell anpassen, um so das passende System für die anstehende Aufgabe in der Höhe auszuwählen. Für den Einstieg lohnt es sich die bei IOS und Android vorinstallierte App Maßband auszuprobieren. Damit lassen sich Gegenstände oder Flächen der virtuell abmessen. Die Berechnung der lichten Fallhöhe sowie der Größe des Ganzkörpergurtes ist ein Teil der Beratungsleistung von Renneberg Produkte u. Service.

Ist die Wahl auf ein geeignetes Anschlagsystem gefallen, steht RENNEBERG Produkte mit einer 24-Stunden-Service-Hotline unter +49 (0)160 979 979 97 bundesweit mit fachkundigem Personal zur Lieferung/Montage der ausgewählten Komponenten zur Verfügung.

Auswahl passender Auffanggurte inklusive Anti-Trauma-Schlingen

Auch wenn die Sicherung eines Arbeiters über ein Anschlagsystem die schwersten Folgen eines Absturzes verhindern kann, ist durch seine Verwendung alleine das Leben des Verunfallten noch nicht gerettet. Hängt der Arbeiter nach dem Absturz in einem einfachen Sicherheitsgurt, kann es leicht zu einem Hängetrauma kommen. Hierbei wird die Blutzirkulation aus den Beinen zum Herzen durch Körperhaltung und Druck unterbrochen, was zu einem Kreislaufzusammenbruch und so schlimmstenfalls zum Tod führen kann.

Durch die Verwendung von 3M Anti-Trauma-Schlingen lässt sich dieser Effekt verhindern. Sie können an jedem Auffanggurt befestigt werden und ermöglichen es dem Träger, eine Haltung einzunehmen, in der es nicht zu Einschnürungen kommen kann und die Blutzirkulation nicht eingeschränkt wird. Auch der gefürchtete Bergungstod wird durch Anti-Trauma-Schlingen zuverlässig verhindert.

Konfiguration des modularen Auslegersystems in der Höhe oder modulare Hebesysteme zum Einstieg und Retten aus Behältern, Silos und engen Räumen

Für die temporäre Absturzsicherung zum Beispiel in Höhen bieten die modularen 3MTM DBI-SALA? FlexiguardTM Auslegersysteme M 100 und M 200 in einem 360? Radius einen geschützten Arbeitsbereich unter dem Ausleger.

Die Auslegersysteme sind fest oder mobil und können z.B. mit einem Gabelstapler einfach zum Einsatzort transportiert werden. Sie eignen sich insbesondere für Höhenarbeiten auf Containern, Maschinen, Fahrzeugen, Flugzeugen oder in der Logistik.

Die 3MTM Fall Protection App bietet die Möglichkeit, die Flexiguard Modular Jib Systeme oder die 3M DBI-SALA modularen Hebesysteme zu konfigurieren und als 3D-Darstellung eindrucksvoll räumlich zu begutachten. So lässt sich die komplexe Funktionsweise einfach nachvollziehen, ohne dass eine Präsentation des Systems vor Ort erforderlich ist.

RENNEBERG Produkte u. Service steht über die 24-Stunden-Hotline unter +49 (0)160 979 979 97 zur Verfügung und organisiert nach der Auswahl eines Systems dessen Lieferung und fachkundige Montage bundesweit.

Die RENNEBERG Produkte u. Service Deutsche Handelsgesellschaft für Absturzsicherung und PSA bietet als deutscher Fachhändler das vollständige Sortiment von 3M Fall Protection. Renneberg Produkte u. Service setzt dabei vor allen Dingen auf Kundennähe und der Expresslieferung des Sortiments auch kurzfristig in vielfältigen Anwendungsfällen. Als Serviceleistungen bietet Renneberg darüber hinaus bundesweit die persönliche Beratung und die Installation der Absturzsicherungssysteme in der Höhe und Tiefe incl. der notwendigen Auffanggurte, Verbindungsmittel, Höhensicherungsgeräte Rettungs- und Abseilsysteme. Außerdem realisiert Renneberg Produkte u. Service fachkundige Anwenderschulungen sowie jährliche UVV Prüfungen nach geltenden gesetzlichen Vorgaben.