3DfindIT.com direkt in FreeCAD integriert: User profitieren von Millionen CAD Modellen aus Herstellerkatalogen powered by CADENAS

Die neue Version 0.19 der parametrischen, programmierbaren 3D Open Source CAD Software FreeCAD bietet in Zusammenarbeit mit CADENAS Ingenieuren und Konstrukteuren Zugriff auf Millionen 3D CAD Modelle aus über 2500 Herstellerkatalogen. Ermöglicht wird dies durch die neue, tiefe Integration der hochwertigen, herstellerverifizierten Komponenteninformationen der visuellen Suchmaschine?3DfindIT.com?von CADENAS in FreeCAD. FreeCAD Nutzer haben damit ab sofort die Möglichkeit, direkt innerhalb der 3D Open Source CAD Software die gewünschten CAD Komponenten zu finden, nach ihren Bedürfnissen zu konfigurieren und die kostenlosen Engineering Daten anschließend mit wenigen Klicks in ihre Konstruktionen zu übernehmen. Die intuitiven Suchmethoden, wie die 3D Geometrische Ähnlichkeitssuche, die Skizzensuche, die Farbsuche oder die Funktionssuche, sind dabei speziell auf die Bedürfnisse von CAD-Anwendern zugeschnitten. Damit trägt 3DfindIT.com dazu bei, den Produktentwicklungsprozess zu beschleunigen und damit die Time-to-Market erheblich zu verkürzen.

Beschleunigte Produktkonstruktion durch digitale Komponenteninformationen von 3DfindIT.com

Das neue AddOn von FreeCAD und CADENAS steht Nutzern der 3D Open Source CAD Software Version 0.19 ab sofort im AddOn Manager innerhalb von FreeCAD bzw. unter?https://github.com/cadenasgmbh/3dfindit-freecad-integration?kostenlos zur Verfügung. Nach der erfolgreichen Installation können User direkt den Menüpunkt ?3DfindIT? in der FreeCAD Software auswählen und dann auf Millionen 2D und 3D CAD Daten zugreifen, die durch die Komponentenhersteller verifiziert wurden. Je nach Katalog sind die digitalen Bauteile mit umfangreichen Metadaten angereichert, wie etwa Massenschwerpunkten, Materialien, Umweltschutznormen, Bestellnummern usw. Durch die Nutzung von 3DfindIT.com und den digitalen Komponenteninformationen, müssen Ingenieure die benötigten Bauteile nicht länger aufwendig manuell nachzeichnen und verfügen damit über deutlich mehr Zeit für die kreative Produktentwicklung.

Weitere Informationen über 3DfindIT.com und seine innovative Suchfunktion finden Sie?hier.

Die Version 0.19 von FreeCAD steht zum Download zur Verfügung unter:?https://wiki.freecadweb.org/Release_notes_0.19

Mehr Informationen zur 3D Open Source CAD Software FreeCAD unter:?www.freecadweb.org