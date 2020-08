3DViewStation: Mit VisShare im Homeoffice CAD-Daten bearbeiten | KeyToData

Mit VisShare und dem 3DViewStation WebViewer bietet KISTERS die webbasierte Lösung für die Online-Zusammenarbeit an: Auf eigenen Servern oder in der Cloud.

Lösungen die für die Arbeit aus dem Homeoffice benötigt werden, sind noch stärker in den Fokus gerückt. Mit VisShare und dem 3DViewStation WebViewer unterstützt KISTERS die Weiterverwendung von sowohl kleinen als auch großen Mengen an CAD-Daten in einer Cloud oder Web-Umgebung. Anwender profitieren von einem direktem und sicheren Zugriff, hoher Performance und einer reichhaltigen Funktionalität für alle Anwender der verschiedenen Stufen des Produktlebenszyklus.

VisShare

KISTERS VisShare ist die webbasierte Lösung für die online Zusammenarbeit, die auf eigenen Servern (on premises) oder auch in der Cloud läuft. VisShare verwaltet Projekte, die aus CAD Dateien und Anwendern oder Anwendergruppen bestehen. Hierbei ist VisShare leicht einzurichten und einfach zu verwenden. Selbst große Baugruppen können in Sekunden visualisiert werden, Annotationen für Review-Prozesse hinzugefügt, eine Serie von z.B. Fertigungsschritten erzeugt werden. VisShare bietet nützliche Details wie das Versenden eines Links zu einer Datei an einen gelegentlichen Anwender, wobei der Link auch temporär sein kann. Um den Import vieler Dateien nach VisShare zu vereinfachen, können ganze Verzeichnisse von einem File-Server synchronisiert werden.

WebViewer

3DViewStation WebViewer ist das Visualisierungs-Frontend von VisShare und ermöglicht auch eine unabhängige Nutzung. Vor allem kleinere Unternehmen mögen das einfache Durchsuchen von Verzeichnisstrukturen in der vom Windows-Dateiexplorer gewohnt einfachen Art. Egal ob Sie VisShare oder 3DViewStation WebViewer nutzen, Ihre Daten sind immer sicher. Zu keiner Zeit wird eine Datei oder irgendeine Geometrie auf das Endgerät geladen wird. Beide Systeme bieten mit über 180 interaktiven Funktionen eine reichhaltige Funktionalität, die von der z.B. folgende Funktionen abdecken:

Navigation über Messfunktionen

Schnitte

Vergleiche

Analysen und

Digital Mockup (DMU)

Die KISTERS 3DViewStation steht für eine moderne Oberfläche, performantes Viewing, fortgeschrittene Analyse und Integrationsfähigkeit in führende Systeme. Die 3DViewStation verfügt über viele aktuelle Importer für 3D und 2D Daten von u.a. Catia, Creo, NX, Inventor, Solidworks, SolidEdge, Inventor, Revit, JT, 3D-PDF, STEP, DWG, DXF, DWF, MS Office und viele andere.

Anwenderfreundlich

Die KISTERS 3DViewStation wird nahe an Kundenanforderungen entwickelt und ist als Desktop, VR-Edition und HTML5 Web-Version verfügbar. Dazu gibt es die online Kollaborationsplattform VisShare. Alle Produktvarianten sind dank APIs für den Einsatz in PLM-, ERP- oder anderen Management-Systemen wie Produktkonfiguratoren und Ersatzteilanwendungen vorgesehen. Für Cloud-, Portal- und Web-Anwendungen steht die HTML5-basierte WebViewer Version zur Verfügung, die keinerlei Client-Installation erfordert. Alle Datenformate können in Kombination mit den intelligenten Navigations- und Hyperlinkingfunktionen genutzt werden, um den Anforderungen komplexer Integrationsszenarien gerecht zu werden.

