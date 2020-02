40 Länder – 20 Sprachen – 1 Lösung: seera Event-Management Software

Home-Connect mit Küchengeräten, exklusives Küchendesign und Kochkurse mit Starköchen stehen hoch im Kurs. Mit ?seera by coladaservices? können Kunden von Bosch-Siemens-Haushaltsgeräten online Kochkurse buchen und Beratungstermine in Küchenstudios und Showrooms vereinbaren.

Das seera Teilnehmer Management System ist seit Jahren für Konferenzen, Events und Meetings im Einsatz. Mit der Erweiterung “seera calendar” können alle Veranstaltungen des Unternehmens in einem Event-Kalender veröffentlich werden. So arbeiten Unternehmen wie Haro, Gardena und Husqvarna mit seera, um Mitarbeiter- und Kundenschulungen zu organisieren. Bei BSH gab es durch den globalen Einsatz in einem bestehenden Content Management System zusätzliche Herausforderungen.

Yarek Tryhubenko, Chefentwickler bei coladaservices, beschreibt das Konzept so: “Wir haben pro Land ein Grundsystem mit dem Veranstaltungen angelegt und verschiedenen Kalendern zugeordnet werden können. Je nach Marke wird die Veranstaltung mit einem anderen Stylesheet dargestellt. Das erreichen wir über eine iFrame-Einbindung im Content Management System des Kunden.? In mehrsprachigen Ländern, wie der Schweiz, werden die Veranstaltungen je nach Standort in deutsch, französisch oder italienisch dargestellt. Die Anmeldebestätigung mit Ticket und Rechnung für den Kunden wird in der entsprechenden Sprache per E-Mail versendet. Inzwischen werden jeden Monat Hunderte von Veranstaltungen zwischen Stockholm, Madrid und Sydney mit dem System abgewickelt.

Mit der Anzahl der Länder und Benutzer sah sich seera mit einer weiteren Herausforderung konfrontiert. Wie betreut man Hunderte von Benutzern mit verschiedenen Sprachen und Zeitzonen? ?Wir haben das System so einfach gestaltet, dass wir die einzelnen Länder und Benutzer innerhalb von 4 Stunden einarbeiten können ? ansonsten müsste man eine Event-Agentur mit 10 Mitarbeitern beauftragen oder ein Support-Desk rund um die Uhr besetzen?, betont Skender Kahoshaj, Geschäftsführer von coladaservices.

seera kann für einzelne Veranstaltungen genutzt werden oder als unternehmensweite Plattform für Veranstaltungen. Der Benutzer kann das System selbst konfigurieren oder als schlüsselfertiges Event beauftragen

coladaservices ist seit 2001 auf Lösungen im Bereich Teilnehmer Management, E-Mail Marketing und online Registrierungen spezialisiert.

Mit unserer Software “seera” erstellen wir innerhalb kürzester Zeit Webseiten für Seminare, Kongresse, Tagungen und Management Meetings und liefern einen robusten Prozess zur Einladung und Registrierung der Teilnehmer. Über einen integrierten Gästemanager können die Event-Organisatoren auf alle Anmeldedaten zugreifen.

Zu den Kunden gehören Unternehmen aus allen Branchen und Event- und Kommunikations-Agenturen.

Das Team von coladaservices besteht aus fünf Web-Designern und Datenbankspezialisten mit langjähriger Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Event-Agenturen und Planern in Unternehmen.