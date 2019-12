5 Dinge die in 2020 beim Start in die Selbstständigkeit helfen

Der Jahreswechsel beginnt oft mit Vorsätzen und Neuanfängen. Der

ein oder die andere spielt vielleicht mit dem Gedanken, das Angestelltendasein

an den Nagel zu hängen und sich mit freiberuflicher und selbstständiger

Tätigkeit mehr Flexibilität und Selbstbestimmung zu verschaffen. Die mit dem

neuen Jahr verbundene Aufbruchstimmung gilt es, zu nutzen, um den Schritt in die

Selbstständigkeit auch wirklich zu wagen. Doch egal, ob man ein Unternehmen

gründet oder einer freiberuflichen Tätigkeit nachgeht: Die Herausforderungen

sind ähnlich und die empfundenen Hürden groß. Die Scheu vor den Behördengängen,

der Selbstorganisation oder dem Verwaltungsaufwand bleibt. Dabei gibt es

zahlreiche Tools und Hilfestellungen, die beim Abenteuer Selbstständigkeit

helfen können.

1. Asana

Die Work-Management-Plattform Asana hat auch in Deutschland viele Fans und

unterstützt Teams jeder Größe bei der Organisation und der Verwaltung ihrer

Arbeit. Doch auch für das Selbstmanagement und das Planen der eigenen Aufgaben

lässt sie sich das Tool hervorragend nutzen. Alleine oder mit bis zu 15 Personen

kann man die Basisversion der Plattform sogar kostenlos verwenden. Wer also zu

unübersichtlichen Zettelwirtschaften neigt oder sich nicht vorstellen kann, sich

in der Selbstständigkeit gut und effizient zu organisieren, dem sei diese

Möglichkeit ans Herz gelegt.

2. Holvi

Selbstständige sind in der Regel nicht in der Pflicht, ein Geschäftskonto zu

führen. Es gibt aber Vorteile, die ein solches Konto mit sich bringt. Das

digitale Geschäftskonto von Holvi beispielsweise bietet kostenlose

SEPA-Transaktionen, eine Business-Mastercard, eine Lexoffice-Integration sowie

eine Datev-Schnittstelle. Je nach Kontomodell sind bis zu fünf Geschäftskonten

und die dazugehörigen Karten möglich. Funktionen wie Rechnungserstellung und

Ausgabenmanagement sind für Freiberufler und Selbstständige eine große Hilfe.

Wem das nicht genügt, der findet bei Holvi zudem auch Ratschläge, die das Leben

in der Selbstständigkeit einfacher machen – quasi Entrepreneurship-as-a-Service.

3. Clockodo

Zeiterfassung ist für Selbstständige das A&O. Nicht nur, wenn es um die korrekte

Berechnung der geleistetet Sunden geht, sondern auch im Sinne des

Zeitmanagements und der Selbstorganisation. Aus der Euphorie des Anfangs

geborener Aktionismus ist wichtig, führt aber leicht dazu, den Überblick darüber

zu verlieren, mit welchen Dingen, Aufgaben und Kunden man seine Zeit verbringt.

Wenn es um die Rechnungsstellung geht ist dieser Überblick bares Geld wert.

Clockodo ist ein praktisches Tool, mit dem man Zeitabrechnungen für Aufträge

erstellen kann. Neben einer besseren Selbstorganisation unterstützt es bei

Zwischen- und Endberichten an die Auftraggeber und kann auf sämtlichen Geräten

genutzt werden.

4. steuer:Web

Selbstständige haben laut Finanzamt ihre Steuererklärung online mit ELSTER

abzugeben. Mit guten Steuertools kann man sich auf das wesentliche konzentrieren

und die technischen Details den Profis überlassen. Mit WISO steuer:Web können

Selbstständige die Erklärung der Einkommens-, Umsatz- und Gewerbesteuer einfach

im Online-Browser erstellen. Die Vorjahresdaten aus verschiedenen anderen

Anwendungen können dank eines Steuerimports bequem übernommen und intelligent

fortgeschrieben werden. Die Erfassung immer wiederkehrender Einnahmen und

Ausgaben wird erheblich erleichtert und Angaben, die dem Finanzamt bereits zu

einem Fall vorliegen, werden automatisch ergänzt – etwa die Beitragszahlungen

zur Kranken- und Pflegeversicherung.

5. Plattformen, Communities & Meetups

Bei allen Unsicherheiten, Fragen und Zweifeln ist es wichtig, sich vor Augen zu

führen, dass man nicht auf sich gestellt ist. Alleine in Deutschland gibt es

über 1,4 Millionen Freiberufler, die vor denselben Herausforderungen stehen. Auf

deren Erfahrungen kann man bei Bedarf zurückgreifen. In beinahe jeder Stadt gibt

es thematisch passende Meetups und Veranstaltungen, auf denen sich

Gleichgesinnte treffen und austauschen. Die Teilnahme ist in der Regel kostenlos

und die Community freut sich auf Neulinge. Auf Blogs und Online-Plattformen wie

Freiberufler-werden.de oder für-gruender.de lassen sich ebenfalls eine Reihe an

Tipps und Ideen finden. Der Austausch mit anderen beschleunigt nicht nur die

Lernkurve, sondern erweitert auch das Netzwerk, das wiederum neue Aufträge mit

sich bringen kann.

Pressekontakt:

PIABO PR GmbH

holvi@piabo.net

Tel.: +49 30 2576205-19

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131295/4478295

OTS: Holvi

Original-Content von: Holvi, übermittelt durch news aktuell