5. Norddeutscher Qualitätstag am 10. Juni 2020

Besondere Zeiten, besonderes Format: Der 5. Norddeutsche Qualitätstag (NQT), das Praxisforum rund um Prozess- und Qualitätsmanagement, findet am 10. Juni 2020 von 9:30 bis 14:30 Uhr online statt. So brauchen Brancheninsider auch in diesem Jahr nicht auf frische Impulse, praktische Tipps und wertvollen Erfahrungsaustausch mit Experten und Gleichgesinnten zu verzichten. Ursprünglich als regionales Forum für den Norden konzipiert, ist es in diesem Jahr erstmals als virtuelles Event auch überregional einfach erreichbar. Alle neuen Interessenten profitieren von der besonderen Gelegenheit, sich diesmal ohne Anreise ganz bequem am Bildschirm einen repräsentativen Eindruck von der beliebten Veranstaltung zu verschaffen. Denn abgesehen vom Hamburg-Flair wird bei dem digitalen Event alles geboten, was regelmäßige Teilnehmer des Norddeutschen Qualitätstags erwarten und an der Veranstaltung schätzen. Durchgeführt wird das Event von der ConSense GmbH, einem der technologisch führenden Anbieter von Software für Qualitätsmanagement und Integrierte Managementsysteme, zusammen mit den Kooperationspartnern Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V. (DGQ), Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) sowie der Fachzeitschrift QZ Qualität und Zuverlässigkeit.

Praxisorientiertes Wissen und aktuelle News rund um Prozess- und Qualitätsmanagement

Der 5. Norddeutsche Qualitätstag bietet wieder einen abwechslungsreichen Mix aus spannenden Vorträgen und praktischer Umsetzung, für die hochqualifizierte und erfahrene Referenten ihr Wissen zur Verfügung stellen. So stellt Carola Roll, Preisträgerin des ConSense ScientificAward 2019 für neue, innovative Ansätze im Qualitäts- und Integrierten Management, in der Keynote ?Ein Maschinenbauer auf dem Weg in die Selbstorganisation ? Die RoBau-Methode” vor. Sie demonstriert, wie die Universalwissenschaft Kybernetik als modernes Managementwerkzeug volle Berechtigung besitzt und besonders in Kombination mit Lean Management, mit dem sie zahlreiche thematische Berührungspunkte aufweist, eine perfekte Symbiose eingeht.

Praktische Anwendung, Präsentation der Ergebnisse

Im Rahmen von zwei Zeitschienen wählen die Teilnehmer außerdem ihr individuelles Workshop-Programm aus dem umfangreichen Angebot, in dem es um die praktische Umsetzung und unmittelbaren Austausch geht. Wie in den vergangenen Jahren ist für eine breite Auswahl gesorgt, mit der unterschiedlichste Bedürfnisse abgedeckt werden. Die Themen reichen von ?Qualitätszirkel 2020 mit Hilfe von ?Working-out-loud??über?QM und Recht ? Wie zwei Teamplayer zusammenwirken (sollten) und was sie für die Praxis voneinander wissen (sollten)?bis hin zu?Risiken und Chancen: Von den allgemeinen Risiken / Gefahren hin zu den Chancen ? Nutzbare Methoden und Werkzeuge?. Im zusammenfassenden Abschlussforum stellen die verschiedenen Gruppen ihre erarbeiteten Ergebnisse für alle Teilnehmer vor.

Wertvoller Wissenstransfer und Austausch, einfache Teilnahme

Der NQT hat sich bereits mit den vorangegangenen Veranstaltungen als wertvolle Plattform für neue Impulse und praxisorientierte Anregungen rund um das Prozess- und Qualitätsmanagement bewährt. Auch in digitaler Form soll der Erfahrungsaustausch nicht zu kurz kommen: Die Referenten stehen für Fragen bereit und geben den Teilnehmern gern Lösungsansätze mit auf den Weg. Die Teilnahme ist ganz einfach: Mit dem Tool GoToMeeting haben Interessenten schnellen und unkomplizierten Online-Zugang zum Norddeutschen Qualitätstag 2020. Erforderlich hierfür sind eine Internetverbindung zur Online-Anmeldung und Öffnung des Teilnahmelinks, ein Headset oder Telefon, um den Sessions mit Ton zu folgen, sowie eine Tastatur, um bei Bedarf auch im Chat Fragen zu stellen.

Wer am 10. Juni gerne dabei sein möchte, gelangt hier zur Online-Anmeldung:

Norddeutscher Qualitätstag 2020 als virtuelle Veranstaltung unter https://www.consense-gmbh.de/norddeutscher-qualitaetstag/

